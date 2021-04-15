Gaziemir'deki nükleer atıkların temizlenmesi için eylem başlıyor

15 Nisan 2021 Perşembe, 13:19

Gaziemir Emrez Mahallesi’ndeki İzmir’in Çernobili olarak bilinen ve normal değerin 219 katı oranında radyasyon yayan radyoaktif atıklar 14 yıldır temizlenmiyor. Öncelikle alanın kamulaştırılıp, atıkların temizlenmesinin ardından nükleer temalı bir park yapılması için bakanlığa çağrı yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, sorunun çözümü için eylem başlatma kararı aldı. Bu konuya dikkat çekmek ve alanın temizlenmesini sağlamak adına Belediye Başkanı Halil Arda, 30 Nisan Cuma günü büyük bir kampanya başlatarak her hafta cuma günü saat 11.00’de atıkların bulunduğu yerde 10 dakikalık “duran adam” eylemi gerçekleştirecek. Her hafta bir milletvekili ve bir belediye başkanının yanı sıra benzer çevre sorunlarıyla boğuşan kentlerin temsilcileri de dayanışmayı artırmak adına “özel” olarak eyleme davet edilecek. Ayrıca İzmir’deki ve Türkiye’deki çevre örgütleri, odalar ve Gaziemirliler de eylemde en ön sırada yer alacak.

Sorunun çözümü için harekete geçen Başkan Halil Arda, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Gaziemir Çevre Platformu, Ege Çevre ve Kültür Platformu’nun yöneticileriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu, onlardan destek istedi.

İZMİR RİSK ALTINDA

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil Kınay’la bir araya gelen ve 14 yıllık süreçte yaşananlar hakkında bilgi alışverişinde bulanan Başkan Arda, nükleer atık probleminden dolayı bölgede yaşayan insanların sağlığının tehdit altında olduğunu, buna rağmen hiçbir çözüm üretilmediğine vurgu yaptı.

Başkan Halil Arda, “Tesisin 70 dönümlük bahçesinde tonlarca nükleer atık tespit edilmişti. Ölçümlerde radyasyon miktarı normal değerin 219 katı çıkmıştı. Uzmanlar; tehlikeli atıkların toprak, hava, suya karışarak insanların sağlığını tehdit ettiğini belirtiyor. Bu atıkların olduğu alan, İzmir’in Çernobil’i olarak anılıyor. İlçemizdeki eski kurşun fabrikasının yerleşkesinde bulunan, sadece nükleer santrallerde açığa çıkan uranyumun ayrışması sonucu oluşan europium 152-154 izotoplar, tüm İzmir’i tehdit etmeye devam ediyor. Bu atıklar, 14 yılda bugüne kadar bir türlü bertaraf edilemedi. Yer altındaki atıklardan için için dumanlar çıkıyor ve çok ağır bir koku yayılıyor. Bölgede yaşayanlar başta olmak üzere tüm İzmir büyük bir risk altında” dedi.

14 YILDIR ATIKLAR NEDEN TEMİZLENMİYOR?

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından Gaziemir’de 14 yıl önce tespit edilen eski kurşun döküm fabrikasının bahçesindeki tehlikeli atık ve radyoaktif maddelerin Gaziemir ve İzmir’e zehir saçmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Halil Arda, “İzmir’in Çernobil’i olarak bilinen alanda radyoaktif atıklar ve dışarıdan getirilen bir madde var. Bu madde yasal olarak Türkiye’de bulunmuyor. Sadece nükleer santrallerde oluşabilen bu atıkların, ülkemizde kurulu bir nükleer santral bulunmadığı halde oraya nereden ve nasıl geldiğini kimse bilmiyor. Bu madde eski kurşun fabrikasının bahçesinde 2007 yılında bulundu. O yıldan beri de çözüm üretilmiyor. Toprağa gömülü bu maddeler, yağmurla birlikte oksitlenerek insanların sağlığını tehdit ediyor. Buranın temizlenmesini istiyoruz. İzmir Valisi’ni ziyarete gittiğimizde buranın temizlenmesi gerektiğini söyledik. ‘Gelin bu cenazeyi hep beraber kaldıralım’ dedim. En son İzmir vali yardımcısının düzenlediği toplantıda bir araya geldik; ama hiç bir sonuç çıkmadı” diye konuştu.

'NÜKLEER ATIK ÜLKE SORUNUDUR'

Arda, çevre sorunlarının önüne geçmek için toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini de vurguladı. İzmir’in Çernobil’inin temizlenmesi için yaptığı girişimlerin sonuç vermediğini bu yüzden yeni bir eylem başlatma kararı aldıkları ifade eden Başkan Arda “İzmir’i ilgilendiren bu kadar hassas bir konuya duyarsız kalamayız. Halkı tehlikenin boyutu hakkında bilgilendirmemiz, tüm İzmir’in ve Türkiye’nin dikkatini buraya çekerek bu atıkların temizlenmesi için harekete geçmeliyiz. Daha önce yaptığımız girişimlerden sonuç alamayınca yeni bir eylem başlatma kararı aldım. 30 Nisan Cuma gününden başlayarak, her hafta Cuma günü saat 11.00’de nükleer atıkların bulunduğu alanda 10 dakikalık “duran adam” eylemi yapacağım. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve halkımızla birlikte “dur”arak sesimizi bu kez başka bir tondan tüm Türkiye’ye ulaştırmak istiyoruz. Kentimizin en büyük çevre sorunlarından birine karşı mücadele ile çözüme ulaşacağımıza eminim” dedi.