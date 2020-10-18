Geçici insani ateşkes ilanına rağmen Ermenistan saldırı düzenledi

18 Ekim 2020 Pazar, 09:13

Ermenistan geçici insani ateşkese rağmen sivil yerleşim bölgelerine saldırı düzenledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 18 Ekim'de saat 00.00'dan itibaren yeni bir geçici insani ateşkes kabul edilmesine rağmen, Ermenistan ordusunun bir kez daha anlaşmayı büyük ölçüde ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan ordusunun Cerbayıl'ın çevresindeki bölgelere ve Araz Nehri boyunca kurtarılan köylere havan ve toplarla ateş ettiği bildirildi.

Askerler arasında herhangi bir kayıp verilmediği ifade edilen açıklamada, saldırılara Azerbaycan ordusu tarafından gerekli cevabın verildiği aktarıldı.

Tüm cephe boyunca kontrolün Azerbaycan ordusunda olduğu da ifade edildi.

MACRON’DAN ATEŞKESE DESTEK

Ateşkes kararına önem verdiğini ve desteklerini açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki insani ateşkes kararından çok memnunuz. Bu ateşkes önkoşullara bağlı olmamalı ve taraflar tarafından uygulanmalı. Fransa bu konuyu yakından takip edecek ve düşmanlıkların tamamen son bulacağı ve makul bir şekilde müzakerenin hızlıca başlamasını umut ediyoruz” dedi.