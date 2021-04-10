Geçmişte "Hocaefendi" diyen Oktay Saral o isimleri hedef aldı

10 Nisan 2021 Cumartesi, 17:15

Türkiye, 104 emekli Amiralin Montrö bildirisini ve “Kanal İstanbul” ile ilgili açıklamaları tartışırken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral’ın paylaşımı tepki topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde, “İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul’u yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da “İstanbul'da ne yazık ki büyük bir ihanet projesiyle alakalı ısrara devam ediliyor. Gayrı milli bir projedir. Bir beton kanalıdır. Başka hiçbir şey ifade etmemektedir. Bu gayri milli projenin yapılmaması için de sonuna kadar mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz” demişti.

EMEKLİ AMİRALLERİ VE İMAMOĞLU’NU HEDEF ALDI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral ise Kanal İstanbul ve 104 emekli Amiralin Montrö bildirisi üzerine açıklama paylaştı.

İmamoğlu’nu ve 104 emekli Amirali hedef alan Saral, “Daha dün 15 Temmuz'da Pensilvanya'dan gelen O Şeytan'ın sesini bu topraklarda bir ihanet korosuna dönüştürmek isteyenlere karşı ödediğimiz bedel bütün tazeliği ile hafızalardadır” dedi.

GÜLEN İÇİN “MUHTEREM HOCAEFENDİ” DEMİŞTİ

Saral’ın FETÖ lideri Fethullah Gülen’e “şeytan” demesi ise geçmiş açıklamalarını akıllara getirdi.

Oktay Saral, 2 Aralık 2013'de yaptığı ve hala sayfasında duran paylaşımda FETÖ lideri için "Muhterem Hocaefendi" ifadelerini kullanmıştı.

Saral, "Muhterem Hocaefendiyi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının ülkeye davet ettiği bir Türkiye size ve bize yetmiyor mu a güzel kardeşlerim.” demişti.

İşte o paylaşım: