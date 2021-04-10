Kumpas-Der Başkanı Tatar, Montrö’nün amirallerin uzmanlık alanı olduğunu söyledi

10 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

Amirallerin uzmanlık alanı Montrö konusunda açıklama yapmasının doğal olduğunu kaydeden Tatar, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “O yıllarda kumpas operasyonlarının bu insanlar üzerine yönelmesi nasıl tesadüf değilse, bugün de sorumlulukları gereği yaptıkları bir açıklama üzerine yaşadıklarının rastlantı olmadığı kanısındayım. FETÖ ile mücadelenin bu derece gevşediği ve siyasi iktidarın oy tabanını ciddi oranda kaybettiği dönemde yine dönüp dolaşıp kumpas mağdurları üzerine saldırılması tesadüf değil. FETÖ’cüler geçmiş dönemde yalan yanlış da olsa belgeler, fotoğraflar hazırlıyorlardı. Şimdi bu bile yok, neye dayanarak bu insanları hâlâ içeride tuttukları ancak siyasi olarak açıklanabilir. Bu yaşananları hukuki olarak adlandırmak mümkün değil” diye konuştu.

Amirallerin Emniyet’te FETÖ’cülerle aynı yerde tutulmasının da “Zulm” olduğunu vurgulayan Ahmet Tatar,“ Gözaltılarla bize daha önce başımıza geleni tekrar hatırlatmak istiyorlar ama biz zaten unutmadık. Dostu da düşmanı da iyi biliyoruz. Ne FETÖ’cüleri ne FETÖ’nün yaptıklarını ne de siyasi iktidarın onlara verdiği desteği unuttuk. Bunların hâlâ hukuk önünde bir muhasebesi yapılmadı. Hukuk gereğini yapsın diyoruz ama dünden bugüne FETÖ’cüler hakkında gerçek bir hukuki sürecin yürütüldüğünü de göremedik” ifadelerini kullandı.

EMEKLİ AMİRALLERİN AİLELERİ ENDİŞELİ



Gözaltında olan amirallerden bazılarının sağlık sorunları yaşaması, salgın koşulları ve taleplerinin karşılanmadığı yönündeki açıklamalar ailelerini endişelendiriyor. Gözaltında tutulan emekli amiral Ali Sadi Ünsal’ın eşi Filiz Ünsal, eşinin ciddi sağlık sorunları olduğunu belirterek “Gözaltına alınanların hepsi 60 yaş üstü. Sabahın 6’sında götürüldüler. Hastalıkları var. Kaç gündür gözaltındalar, ifadeye dahi çağrılmadılar. Kaldıkları yerde şartlar kötü. Bu da yetmezmiş gibi gözaltı süreleri uzatıldı. Olayı işkenceye çevirdiler. Ne istiyorlar, ölmelerini mi istiyorlar?” dedi. Ünsal amirallerin FETÖ’cülerle aynı koğuşta tutulmalarına da tepki göstererek “Hiç hak etmedikleri bir tavır. Bu açıklamanın bir suç olmadığını herkes biliyor” diye konuştu.

Siyasi parti liderlerinin amiralleri hedef alan açıklamalarına da tepki gösteren Filiz Ünsal, “Hiç yakıştıramadık. Eşim benim gururum. Apoletlerini sökeceklermiş, söksünler! Bizim Balyoz nişanımız var. Alsınlar yıldızları kendilerine taksınlar. Bizim gurur kaynağımız kumpas sürecidir. Şimdi bunlara bir yenisini daha eklediler. Aynı şeyleri tekrar yaşıyor gibiyiz. Yöntem aynı, olayların sağa sola çektirilmesi, olmayan şeylerin üretilmesi... Burada tek fark FETÖ’cüler gibi üretip gözaltına almadılar, gözaltına alıp olmayan şeyler üretmeye çalışıyorlar. Olay tamamen işkence çektirmek ve öldürmek. İnşallah sağ salim eşlerimizi geri alabiliriz” ifadelerini kullandı.

TIRAŞA İZİN YOK

Emekli Amiral Cem Gürdeniz’in eşi Rengin Gürdeniz de eşinin tıraş olmasına dahi müsaade edilmediğini anlatarak “Korona ortamında eşlerimizin gözaltı sürelerinin uzatılması konusunda ısrar edilmesi, 60 yaş üzeri insanların pandemi döneminde, yüksek riskli bir ortamda tutulmasını anlayamıyorum. Üstelik arkadaşlarımızdan iki tanesinin ciddi rahatsızlıkları var. Bu imajları alınmadan el konulan bilgisayar ve telefonların incelenmesi konusu ayrı bir problem. Bu insanlar davet edildikleri zaman zaten ifadeye vermeye gitmekte tereddüt etmezler. FETÖ’cülerle bir arada tutulmalarının psikolojilerine etkisini düşünmek bile istemiyorum. Bu hatadan vazgeçmeliler” ifadelerini kullandı.

