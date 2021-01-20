Gelecek Partili isimden Soylu'ya sert tepki
Gelecek Partisi Yönetim Kurulu üyesi Bahadır Kurbanoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun saldırılara ilişkin açıklamalarına sert tepki göstererek, “Senin görevin gerekçe uydurup mazur göstermek değil, suçluları yakalayıp adalete teslim etmek!” ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu ve Ülkü Ocakları eski Başkanı Avukat Afşin Hatipoğlu’na yönelik saldırıların ‘tepkisel’ olduğunu söyledi.
Soylu, Ayhan Sefer Üstün’e yönelik saldırının ticari sebeplerle olduğunu, Avukat Afşin Hatipoğlu’nun ise kişisel nedenlerle saldırıya uğradığını iddia etti.
Gelecek Partisi Yönetim Kurulu üyesi Bahadır Kurbanoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Soylu’nun açıklamalarına sert tepki gösterdi.
Kurbanoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:
“Bir İçişleri Bakanının görevi saldırıları hafifsetmek midir? Afşin Hatipoğlu'nun başına gelen "kişisel tepki" (!) Ayhan Sefer Üstün’ünki "ticari mesele" (!) Hangi dosya bilgisi ile bunları söyler? Hatipoğlu diyor ki; "Sanki tutuklanan var da ifadesi alınmış!" Mahçup olacak! Ayhan Sefer Üstün de diyor ki: "O kanaate vardiran deliller var da dosyaya konmamişsa suçtur! Senin görevin gerekçe uydurup mazur göstermek değil, suçluları yakalayıp adalete teslim etmek!"
Dün Hatipoğlu, F.Oktay'ın, A.Gül ve F.Altun'un kendisini aradıklarını söyledi Kişisel(!) bir mesele için fazla devlet yüklü görüşmeler değil mi?CB'nin İçişleri ve Adalet bakanlarına talimat verdiğinden de bahsetti. Savsaklamaya mahal vermeden görev ifa etmeli!”
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