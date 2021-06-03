Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a: Bu konuda susun!

03 Haziran 2021 Perşembe, 17:10

Gelecek Parti Sözcüsü Özcan, parti genel merkezinde haftalık basın açıklamasında konuştu.

“SİZLER BU ÜLKENİN GERÇEK BEKA SORUNU HALİNE GELDİNİZ”

Özcan, şunları söyledi:

"25 gün boyunca susan Cumhurbaşkanı en sonunda Bakan’ına sahip çıktı…Tam anlamıyla bir şov, tek kelimeyle bir tiyatro izledik…Sırtını sıvazlayıp meydanlara çıkarttığınız; vekillerinize, bürokratlarınıza önünde ceket iliklettiğiniz, bugün ise suç örgütü lideri dediğiniz adamla düne kadar birlikteydiniz!.. Sizler bu ülkenin gerçek beka sorunu haline geldiniz. Ama ‘cambaza bak’ oyununu inatla sürdürüyorsunuz! Muhalefeti hedefe koyarak, kendi suçlarınızı örteceğinizi zannediyorsunuz!"

“BU SİSTEMİN GERÇEK RESMİ”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Davutoğlu hakkındaki iddialarına ilişkin Özcan, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Öcalan’a devlet kurdurma ithamında bulunmuştu. Bu aynı zamanda dönemin Cumhurbaşkanını, hükümetteki bakanları, devletin istihbaratını, MGK’sını da töhmet altında bırakmak değil midir? İçişleri Bakanının altındaki bürokratına iftira atması da Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’ın bağlı olduğu bakana meydan okuması da, bu sistemin gerçek resmini ortaya koymaktadır!"

“MARMARA DENİZİ ALARM VERİYOR, HALA KANAL İSTANBUL’U SAYIKLIYOR”

Marmara Denizi alarm veriyor, deniz salyası her yere yayılıyor, Kolera riski artmış, canlılar ölüyor. Bunlar hala Kanal İstanbul’u sayıklıyor. Geçtik onu, Marmara Denizi’ndeki ekolojik felaketi araştırma önergesini bile Meclis’te birlik olup reddediyorlar.

“ARTIK FAİZ-ENFLASYON KONULARINDA SUSUN CUMHURBAŞKANI!”

"Ya Cumhurbaşkanının TRT’deki son programına ne demeli! Daha ‘faizleri düşürmeliyiz’ cümlesine ünlem koymadan, ülke 90 milyar lira zarara giriyor. Artık faiz-enflasyon konularında susun Sayın Cumhurbaşkanı! Susun da Merkez Bankası bürokratları işlerini yapsın. Ağzınızı her açtığınızda, parmağınızı oynattığınızda, ülke milyarlarca lira zarar ediyor. Ülkenin enflasyonla, hayat pahalılığı ile mücadelesinde resmen en büyük engel haline geldiniz. Bu ülke 90 milyar TL’lik TV şovu yapacak kadar zengin değil."

“BUNUN ADI HORMONLU BÜYÜME”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Türkiye yüzde 7 büyüdü” açıklamasını hatırlatan Özcan, şöyle devam etti:

"Vücudun üst kısmını yağ kaplamış, ama dizleri tutmaz halde, bunlar sanki olimpiyat madalyası almış atletten bahsediyorlar büyümeyi konuşurken…Büyüme dedikleri şeyin yüzde 63’ü tüketimden kaynaklı. Acı olanı da içinde istihdam olmayan bir büyüme bu! İstihdam piyasası 750 bin kişi azalmış, işsiz sayısı 965 bin artmış. Geçen yıldan bu yana yüzde 30’luk bir kredi büyümesi gerçekleşmiş. Bunun adı açık seçik hormonlu büyüme. Garibanı daha da fakirleştiren bir büyüme modeli bu!"

“ESNAFA 5 BİN LİRA YERİNE 20 BİN LİRA VERİN Kİ BİR HELALLEŞMEYE GİTMİŞ OLUN!”

"Verdikleri yıllık desteği, iki ayda geri almanın formülünü de hesaplamışlar! Esnafa verdikleri 4 milyar desteği yine bir gece yarısı operasyonuyla geri aldılar. Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) yüzde 54, yüzde 78, yüzde 189 gibi, tam 3 farklı zam yaptılar. Ve böylece, 4 verip 20 aldılar…Sizlere verdikleri 4 milyar desteği 20 milyar olarak geri aldılar…. Madem millete 20 milyar ek vergi getirdiniz; esnafa 5 bin lira yerine 20 bin lira, 3 bin lira yerine de 12 bin lira verin ki; hiç olmazsa bu konuda bir helalleşmeye gitmiş olun! Beleşe helalleşme talep edeceğinize, açtığınız yaralara az buçuk merhem olun."

“MAFYATİK İTİRAFÇILARDAN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ YA BU VURGUNLARI!”

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki İmar Rantına ilişkin dosyalar bakalım hangi helalleşme konularını orta yere serecek? İddialar vahim ötesi… İddia o ki, toplamda böyle 50 dosya var.… Öğrendiğimize göre İçişleri Bakanlığı müfettişleri soruşturacaklarmış o işleri. Göz var, nizam var….Eh, üzeri örtülecek de, biz de gün gelip mafyatik itirafçılardan öğrenecek değiliz ya bu vurgunları!"