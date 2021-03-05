Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'dan Çin'e: Açın kapılarınızı, yalansa özür dileyelim

05 Mart 2021 Cuma, 12:43

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, partisinin düzenlediği, “Doğu Türkistan’da Kadın Olmak” adlı panelde Çin’e seslendi.

Bölgenin incelenmesi için Çin’e “Kapılarınızı açın” diyen Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, “Doğu Türkistan’da bir insanlık ayıbı yanşıyor. Biz Çin’den ne istiyoruz? Çin, siz Dünya devleti misiniz? Siz süper devlet olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz? Gelin anayasanıza uygun hareket edin. Burada, etnisiteler arasında, diller arasında ayrım yapmayın" dedi.

"ÖZÜR DİLEYELİM"

Özdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir Çinli, Çin’de hangi haklara sahipse, orada yaşayan Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar veya diğer etnisiteler de aynı haklara sahip olsun istiyoruz. Lütfen kapılarınızı açın. Sizinle ilgili çok ayıplı iddialar var. Çok ayıplı istiaplar var. İnsan ayıplarıyla dopdolu spekülasyonlar var. Açın kapılarınızı hür dünyaya. Bütün basın mensuplarına açın. Bütün siyasi partilere açın. Bütün medyaya açın, bütün aktivistlere açın ve Doğu Türkistan’da akrabaları olan, Dünya’nın her yerindeki Doğu Türkistanlılara açın. Eğer bunlar yalansa biz sizden özür dileyelim. Diyelim ki, ‘Evet bunlar yalanmış, burada insan hakları varmış, burada inanç hürriyeti, fikir hürriyeti, teşebbüs hürriyeti varmış diyelim. Ama açmıyorsunuz kapılarını ve bu ayıpla yaşamaya devam edeceksiniz.”



