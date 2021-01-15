Gelir kaybı ve kira desteğine 2 milyondan fazla esnaf ve sanatkar başvurdu

15 Ocak 2021 Cuma, 14:24

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekonomi Muhabirleri Derneği'ne yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 2 milyonun üzerinde başvuru var. 1.3 milyon üzerinde gelir kaybı desteğine, 754,000 civarında da kira desteğine müracaat eden esnafımız var" dedi.

Müracaatlarda şu anda Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki veri sistemi değerlendirmelerinin devam ettiğini belirten Pekcan, "Bunlar tamamlanır tamamlanmaz, Ocak ayı içinde, bu ödemelerin mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Kaynak: Reuters