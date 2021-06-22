Gençlerbirliği, Metin Diyadin ile anlaştı
Gençlerbirliği, Metin Diyadin'in teknik direktör olarak göreve getirildiğini duyurdu.
2020-2021 sezonunda istediği performansı yakalamayarak Süper Lig'de küme düşen Gençlerbirliği, gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Ankara temsilcisi, gelecek sezonda teknik direktörlük görevi için Metin Diyadin'in ile iki yıllık anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp tarihimizin önemli futbolcularından olan Metin Diyadin, kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu. 1988-1998 yılları arasında formamızı giyen, Gençlerbirliği PAF takımı, Gençlerbirliği OFTAŞ ve A takımımızda da teknik direktör olarak görevler alan Diyadin ile kulübümüz iki yıllık sözleşmeye imza attı. Metin Diyadin’e yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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