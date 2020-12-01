Gençlere 'Borcunu hemen yapılandır, Hazine'de para kalmadı' haczi!

01 Aralık 2020 Salı, 12:09

CHP Muğla Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Süleyman Girgin, KYK borçlarına gönderilen e-hacizlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Girgin “Son günlerde, KYK borçlarına yeniden e-haciz konduğuna dair duyumlar alıyoruz. Oysa iktidar 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu İle 2020 Ağustos öncesine ait, KYK borçları dahil bazı borçları yapılandıran bir düzenleme yapmıştı. Başvurular 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacaktı. Ama Kasım ayı içinde hesaplara, “hemen yapılandır, Hazinede para kalmadı” haczi koyuldu.”

"ELİNİZİ GENÇLERDEN ÇEKİN!"

Girgin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Öğrenci mezun oluyor, 3-4 ay bir yerde sigortalı gözükünce, borç takvimi işlemeye başlıyor. Diyelim ki çalışsa bir şekilde ödemeye başlıyor, ancak işsiz kalınca, KYK borcu dağ gibi birikiyor. Gençlerimize zulüme dönüşüyor.”

Pandemi nedeniyle genç işsizliğinin iyice tavan yaptığını belirten Girgin, “Pandemi öncesinde genç işsizliğinde Avrupa birincisiydik. Şimdi, pandemi ile hem genel işsizlik hem genç işsizliği rekor üstüne rekor kırıyor. İktidar ise Hazine’yi boşaltmış vaziyette. Gençlerimizin 3-5 kuruşuna dahi ihtiyaçları var. Önce ‘yapılandırdık’ diyorlar, sonra da ‘e-haciz’ yolluyorlar.”

"HALKA IBAN VERİP PARA İSTEYENLER, ŞİMDİ DE GENÇLERİN HARÇLIĞINA EL KOYUYOR"

Girgin, açıklamalarının devamında “Halkın ihtiyaçlarına sırtını tamamen dönmüş, Tek Adam Rejimi ülkeyi yönetemiyor, savruluyor. İşsizlik bu seviyedeyken, pandemi varken, gençlere e-haciz göndermek, halktan İBAN’la para isteyen anlayışın devamıdır” dedi.

Girgin sözlerini şöyle noktaladı:

“İşsiz gençlerimiz, bir yerde yarı zamanlı iş bulup 3-5 gün çalışınca, sevinecek hale geldi. Gençlerimiz çalışıp, güç bela banka kartına 300-400 lira para koyuyor, İktidar da kalkıp bu paraya haciz koyuyor. Neden? KYK borcu var diye. İşte bu yüzden diyorum ki, bu KYK borçları zulümdür. Tamamen silinmelidir. Eğitim ve sağlık her boyutlarıyla parasız olmalıdır.”



