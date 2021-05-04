Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan "seyirci" açıklaması

04 Mayıs 2021 Salı, 22:24

29 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında sınırlı sayıda seyircinin Covid-19 önlemleriyle birlikte tribünlere alınması bekleniyor.

beIN Sports ekranlarında yayınlanan beUNITED programına konuk olan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi final maçının seyircili oynanması için önemli aşamalar kat ettiklerini ve UEFA ile iletişim halinde olduklarını vurgularken, yurt dışından gelecek seyirciler için ciddi tedbirler alınması gerektiğine dikkat çekti.

"ÜÇTE BİR ORANINDA DA OLSA SEYİRCİLERİ GÖRMEK İSTİYORUZ"

Bakan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Vaka sayıları için alınan önlemler bir yandan devam ederken, bir yandan da seyirciye yönelik hazırlıklarımız devam ediyor. 3’te 1 oranında da olsa seyircileri maçlarda görmek istiyoruz. Türkiye, her zamanki gibi muhteşem bir ev sahipliği yapacak. Dünyanın en güzel şehri İstanbul. Güzelliklerini dünyaya tanıtacağız. Gelen sporseverlere İstanbul`un muhteşemliğini bir kez daha ispat edeceğiz. İnşallah futbolun güzellikleriyle dolu bir akşamı her iki takım ortaya koyacaklar."

Karşılaşmaya 3’te 1 oranında seyirci alınması halinde, 25.364 sporsever maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda izleyebilecek.



