Genco Erkal'dan sahne ambargosuna tepki: Sudan gerekçelerle kimi kandırdığınızı sanıyorsunuz?

29 Ağustos 2021 Pazar, 15:46

Usta sanatçı Genco Erkal'ın NOTFEST Tiyatro Festivali’nde 'Bozcaada Kalesi'nin fiziki şartlarının uygun olmadığı' gerekçesiyle iptal edilen yeni müzikli gösterisi "Şahdamarım", bu akşam 20.30'da Bozcaada Cumhuriyet Meydanı'nda izleyicilerle buluşacak.

GENCO ERKAL VE ŞEVKET ÇORUH'UN OYUNLARINA ENGEL

Geçtiğimiz günlerde, tiyatro sanatçıları Genco Erkal ve Şevket Çoruh'un 27 ve 29 Ağustos tarihlerindeki Bozcaada Kalesi’nde sahne alacakları tiyatro oyunları, daha önce resmi izinleri alınmış olmasına rağmen Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından, festivale iki gün kala “Bozcaada Kalesi’nin yoğun katılımlı etkinliklere kalenin fiziki şartları müsait değil” diyerek engellenmişti.

Bozcaada Kalesi’ndeki oyunların engellenmesi üzerine oyunları Bozcaada’nın farklı yerlerinde sahnelemek için Bozcaada Kaymakamlığı ile görüşmeler yapıldığı ve festival tarihlerinde bir değişiklik yapılmayacağı belirtildi.

OYUN, CUMHURİYET MEYDANI'NDA SAHNELENECEK

Genco Erkal, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, müzikli gösterisi "Şahdamarım"ın bu akşam 20.30'da Bozcaada Cumhuriyet Meydanı'nda sahneleneceğini duyurdu.

Erkal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bozcaada’dayız. Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, Bozcaada Notfest Tiyatro Festivali etkinliklerini 'fiziki şartları müsait değil' gerekçesiyle kalede yapılmasını engelledi. Yıllardır bu tür etkinliklerin sürekli yer aldığı kalede en son bir ay önce Gülsin Onay konseri vardı. Bu tür sudan gerekçelerle kimi kandırdığınızı sanıyorsunuz? Biz gerizekalı mıyız? Yıllardır tiyatro, konser, folklor gösterilerine ev sahipliği yapan kaleye ne oldu birdenbire? Başta Bozcaada Kaymakamı olmak üzere bu olayın sorumlularını protesto ediyoruz."