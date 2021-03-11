Makina Kimya Endüstrisi’nin Genel Müdürü Akdere'den skandal savunma!

11 Mart 2021 Perşembe, 11:50

Makina Kimya Endüstrisi’nin (MKE) kamuoyuna “Sülün Osman’a taş çıkartan satış” şeklinde yansıyan hurda kamyonet satışı, KİT Komisyonu’nda MKE Genel Müdürü Yasin Akdere’ye soruldu.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre; Akdere, hurda kamyonetlerin otomobil olarak gösterilerek satılması ile kurumu 1,4 milyon TL zarara uğratan işleme ilişkin, “Bir kusur yok” diyerek araştırmanın devam ettiğini söyledi.

KİT Komisyonu’nda, MKE’nin 2017 ve 2018 yıllarına ait kesin hesapları masaya yatırıldı. Toplantıda, vergi denetimi ile açığa çıkarılan, “Kamyonet satışı usulsüzlüğü” ve Sayıştay’ın önceki yıllara göre 2019 yılında nicelik kaybına uğrayan denetim raporu gündeme getirildi.

ZARAR 1,4 MİLYON TL

MKE, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan devraldığı hurda kamyonetlerin satışını binek otomobil olarak yaptı. Hurda kamyonetler binek otomobil olarak gösterilerek satılınca KDV de faturaya yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak yansıtıldı. İki yıl üst üste bu şekilde gerçekleşen satışlar nedeniyle kurum, toplam 1,4 milyon TL zarara uğradı.

Usulsüz satış, vergi denetimleri ile açığa çıkarıldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından MKE, bin 301 adet kamyonu olması gerekenden daha ucuza alan firmalardan 1,4 milyon TL’lik KDV farkını geri istedi ancak firmalar, bu talebe olumsuz yanıt verdi.

PRESTİJ KAYBINA UĞRARIZ

MKE yetkililerinin, “Olay kamuoyuna yansırsa prestij kaybına uğrarız” düşüncesiyle alıcı firmalara dava açmadığı iddia edildi.

Sayıştay raporlarına da yansıyan usulsüz satış ve satışa ilişkin iddialar, önceki gün gerçekleştirilen TBMM KİT Komisyonu’na da konu oldu. CHP Milletvekili Atilla Sertel, komisyon toplantısında bulunan MKE Genel Müdürü Yasin Akdere’ye, “Kamyonetleri nasıl otomobil olarak gösterdiniz? Kamyonet parçalarıyla otomobil parçaları aynı mı bunu fark etmemek mümkün mü? Bu işte birilerinin kusuru var mı varsa kimlerin kusuru var?” sorularını yöneltti.

ARAŞTIRMA SÜRÜYORMUŞ

CHP’li Sertel, “Bir kusurdan kaynaklı para kaybı” diye başladığı cümlesini bitirmeden Genel Müdür Akdere araya girdi. Kusur olmadığını savunan Akdere, araştırmanın sürdüğünü belirterek, “Değerli teftiş kurulu başkanlığımız gerekli incelemeleri A’dan Z’ye, 360 derece olarak yapmış bulunmaktalar. Çok da temiz bir raporumuz var. Bunu sizlere yazılı olarak sunacağım” ifadelerini kullandı.

SANSÜRLÜ RAPORLAR

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da Sayıştay raporlarının sansürlendiği iddiasına ilişkin konuştu. MKE’nin 2016 yılı Sayıştay raporunun toplam 328 sayfa olduğunu belirten Yavuzyılmaz, 2018 yılı Sayıştay raporunun ise 88 sayfa olduğuna dikkat çekti.

Yavuzyılmaz, 2015 ve 2016 yılı raporlarında MKE’nin ihracat rakamları olduğunu ancak 2017 ve 2018 yılı raporlarında bu verilerin yer almadığını vurguladı.