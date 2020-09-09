Genel Sağlık-İş: Covid-19 meslek hastalığı sayılsın
Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş), sağlık çalışanlarının Covid-19'a yakalanmasının meslek hastalığı sayılmasını istedi.
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Cumhurbaşkanlığına gönderilen yazı ile sağlık emekçilerinin Covid-19’a maruz kalmaları halinde bunun sağlık mesleği hastalığı olduğunun tespiti için Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu’nun (SSYSK) bir an önce toplanması ve gerekli kararı alması konusunda SGK’nın Cumhurbaşkanlığınca talimatlandırılması istedi.
Bacaksız, başta sağlık emekçileri olmak üzere Covid-19'a maruz kalan kişilere meslek hastalığı ve iş kazasına bağlı hak ve alacakları ödenmemesi durumunda mağdur olacaklarını ifade etti. Bacaksız, Covid-19 hastalığının ilgili kanundaki meslek hastalığı tanımına uyduğunu belirterek, SSYK'nın Covid-19'u, Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'nde meslek hastalığı listesine eklemesini ya da mağdur olan emekçininin hastalığın meslek hastalığı olduğunun tespiti için iş mahkemesinde bir tespit davası açması gerektiğini bildirdi. Bacaksız, ilgili kanunlarda belirtdildiği üzere hastalığın sağlık mesleğinin icrasından kaynaklandığını, Covid-19'lu hastaları tedavi ederken hastalığa maruz kalındığının tartışılmaması gerektiğini vurguladı.
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