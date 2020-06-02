George Clooney'den George Floyd tepkisi: ‘ABD’nin pandemisi ırkçılık’

02 Haziran 2020 Salı, 14:35

Daily Beast için bir yazı kaleme alan George Clooney, geçen hafta George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan olaylara dair düşüncelerini yazdı ve ABD’de güvenlik güçleri, cezai yargılama ve siyasi liderlik için sistematik bir değişime gidilmesi gerektiğini ileri sürdü.

“George Floyd’un öldürüldüğü konusunda şüphe yok” diye yazan Clooney “Polislerin elinde son nefesini verişini izledik” diye devam etti ve dünyanın dört bir yanında bu olayı protesto eden milyonlarca kişinin tepkilerine övgüde bulundu.

Oscar ödüllü oyuncu şöyle yazdı: “Bu protestoların ne zaman dineceğini bilmiyoruz. Başka kimsenin ölmemesi için dua ediyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki çok az şey değişecek. Sokaklarımızda bir kez daha boy gösteren öfke ve gerilim ilk günahımız olan kölelikten bu yana ülke olarak ne kadar az büyüdüğümüzü gösteriyor.”



“İşte bu da bizim pandemimiz. Hepimize bulaşmış durumda ve 400 yıldır bir aşı geliştiremedik” diyen George Clooney yazının sonunda sözü Donald Trump’a getirdi.



“Bütün yurttaşlara eşit davranan ve temel bir hakkaniyete sahip olan siyasetçilere ihtiyacımız var. Nefreti ve şiddeti korükleyen, yağmacıları vurmak fikrinin ırkçı bir köpek düdüğü olduğunu anlamayan liderlere değil” diyen Clooney sandığı adres gösterdi: “Bu ülkede kalıcı bir değişimin tek bir yolu var: Oy vermek.”













