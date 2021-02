George R.R. Martin: 'İnternetteki pislikler yüzünden açıklamayacağım'

05 Şubat 2021 Cuma, 11:24

Pandemi döneminden yararlanıp Kış Rüzgarları (The Winds of Winter) adlı yeni kitabı üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran Game of Thrones (GOT) evreninin yaratıcısı George R.R. Martin, 2020'de kitabın yüzlerce sayfasını kaleme aldığını açıkladı.

NTV'nin aktadığına göre 2 Şubat'ta bloğunda bir açıklama yapan Martin, "Kitaba başladığımdan beri geçirdiğim en iyi sene. Neden mi? Bilmiyorum. Belki tecritten. Ya da sadece şanslıydım" dedi.

Martin, bu sözlerin ardından kitabın tatmin edici bir sona ulaşması için yüzlerce sayfa daha yazması gerektiğini belirtti ve şöyle devam etti:

Umarım 2021 bunun içindir. Ne zaman bitireceğim konusunda hiçbir tahminde bulunmayacağım. Bunu her yaptığımda internetteki pislikler tahmini bir söz olarak kabul ediyor ve tarihi geçirdiğimde beni çarmıha germeyi dört gözle bekliyor. Söyleyeceğim tek şey umutlu olduğum.

Evrenin birçok hayranı, Kış Rüzgarları'yla serinin 7. kitabı A Dream of Spring'in (Bir Bahar Hayali), Game of Thrones dizisinin tartışmalara yol açan sonunu telafi etmesini umuyor.