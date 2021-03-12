Gerhard Lamprecht’in filmleri Kundura Sinema’da: ‘Sessiz Drama’

12 Mart 2021 Cuma, 00:10

Goethe-Institut İstanbul ve Deutsche Kinemathek işbirliğinde düzenlenen programda yer alan filmler, Kundura Sinema’nın yeni çevrimiçi izleme platformu Kundurama’da sınırlı kontenjanla ve ücretsiz olarak izlenebilecek.

Bugün Alman Sinematek’inin temelini oluşturan koleksiyonuna 9 yaşında başlayan Lamprecht’in, sinema tarihinin ilk senarist kadınlarından Luise Heilborn-Körbitz ve dönemin en popüler karikatür sanatçısı Heinrich Zille ile birlikte kaleme aldığı, hapisten yeni çıkmış bir adamın kayıtsızlık ve reddedilmeyle karşılaştığı toplumda kendine yer bulabilme mücadelesini anlatan 1925 yapımı “Berlin’in Kenar Mahalleleri” (Die Verrufenen); Çocuk İstismarını Önleme Derneği’nin ülkede tartışmalar yaratmış resmi raporundan esinlenerek koruyucu ailelerinin elinde acı dolu bir hayat süren üç çocuğun hikâyesini anlatan 1926 yapımı “Gayrimeşru Çocuklar” (Die Unehelichen); yoksul bir mahallenin sıradan insanlarının hayatlarını konu edinen 1926 yapımı “Aramızdaki İnsanlar” (Menschen untereinander) ile Berlin’in eğlence dünyasının gerisinde yaşananları genç bir kadının başından geçen talihsiz olaylar eşliğinde anlatan 1928 yapımı “Fenerin Altında”(Unter der Laterne) adlı sessiz filmleri gösterilecek.

Kundura Sinema’nın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde başlayan “Sinemanın İlk Edepsiz Kadınları” programı ise devam ediyor.

“Sessiz Drama: Gerhard Lamprecht’in Sahiciliği” programı hakkında daha detaylı bilgi edinmek için buraya bakılabilir.