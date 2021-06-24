Gezi’de yaralanan Aydoğan’ın dosyası 9’uncu yılına girdi

24 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle ayağından yaralanan Aydın Aydoğan’ın dosyası 4’üncü kez Faili Meçhul Suçlar Bürosundan, Memur Suçları Bürosuna gönderildi. Yıllardır, emniyetin ilgili birimlerinde dosyasının dolaştırıldığını anlatan Aydoğan, dosyasının uzatılarak 9’uncu yılına girdiğini kaydederek “Dosya, faili meçhul ve memur suçları arasında mekik dokuyor. 2 kere idare mahkemesi kararı, 2 kere de itirazımız sonucu Memur Suçları Bürosuna iade edildi. Zaten dosyanın Faili Meçhul Suçlar Bürosuna gelmesi hukuksuz bir eylemdi. Ulusal Kriminal Dairesi görüntülerine istinaden yürütülen soruşturma dosyasında, belirlenen kask numaralı kolluk güçlerinden 2 tanesi ifade verdi ve ifadeleri çelişkiliydi. Buna rağmen faili meçhule gitti. Öte yandan İstanbul 1. Bölge İdare Mahkemesi ve İstanbul 3. İdare Mahkemesi kararlarıyla soruşturmanın genişletilerek memur suçlarına iade kararları ayrı ayrı bulunmakta. 26 nisanda da Faili Meçhul Suçlar Bürosuna vermis olduğum itiraz dilekçemde bunları belirttim. Alınan bu karar son gunlerde adalet makamının ne hale geldiğinin bir örneğidir. Dosyam zaman aşımıyla kapatılmasına yakın böyle bir hamle yaptılar. Dosyam kapatılınca Anayasa Mahkemesine başvuracağımı öğrendikten sonra dosyayı sürüncemeye bırakmak istiyorlar. 8. yılda kapanması gereken dosya 9. yıla götürüldü. Sadece adalet talep ediyorum. Adliye koridorlarında hakkımı aramaya devam edeceğim” dedi.

HTS KAYITLARI İSTENDİ

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına yazı yazarak olay gününe ait HTS kayıtlarını istedi. Aydoğan “Savcı artık bir şeyler yapmak için zorunda kalıyor. Olay günü o kişilerin konuşmalarına ait HTS kayıtlarını, yani telefon konuşmaları istedi. Görüntüler izlendiğinde kişilerin yüzleri gözüküyor ama suçluları koruyabildikleri son ana kadar korumaya çalışıyorlar” diye konuştu.