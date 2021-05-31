Gine Teknik Direktörü Didier Six'ten Türkçe maç sonu açıklaması

A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçında 0-0 berabere kaldığı Gine'nin teknik direktörü Didier Six, hedeflerine ulaştıklarını kaydetti.

İHA
31 Mayıs 2021 Pazartesi, 22:47
Gine Teknik Direktörü Didier Six'ten Türkçe maç sonu açıklaması
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A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Antalya’da Gine ile karşılaştı. Mücadele 0-0 sona erdi. Maçın ardından düzenlenen toplantıda konuşan Gine Milli Takım Teknik Direktörü Didier Six, bugün sahada taktik ağırlıklı bir maç oynamaya çalıştıklarını ve hedeflerine de ulaştıklarını kaydetti. Futbolculuk döneminde, 1987-88 sezonunda Galatasaray'da oynayan Six, Türkiye’ye karşı ilk milli maçlarını oynadıklarını ve bunun da kendileri için ayrı bir yeri olduğunu belirtti.

"Türkiye’de dikkatinizi çeken oyuncular var mıydı?" sorusuna ise Six, "Allah’tan Gine, Türkiye’de oynayan bir takım değil. Avrupa’da oynayan bir takım olsaydık, bugün Türkiye açısından hoş olmayan bir sonuç olabilirdi" diye cevap verdi.

Didier Six, konuşmasını Türkçe, "Teşekkür ederim ve iyi akşamlar" diyerek tamamladı.


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