Giresun için CHP bir yıl önce uyarmış, AKP dinlememiş

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 20:09

Giresun ve ilçelerinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Tirebolu-Doğankent karayolunda menfez çökmüştü. 5'i jandarma ve biri iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişinin kaybolduğu çökme ile ilgili CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç sosyal medyadan açıklama yaptı.

DAVA AÇILMALI

Öztunç, menfezin altında boşluk olduğunu her an çökebileceğini CHP’li İl Genel Meclis üyesi Ömer Cebeci tarafından bildirildiğini fakat başvurunun AKP’li İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Şahin tarafından reddedildiğini aktardı.

Öztunç sosyal medya hesabından şunları söyledi:

“Askerlerimizin şehit olduğu Tirebolu- Doğankent arasındaki menfez göçüğünün tehlikeli olduğu, menfez altındaki boşluk nedeniyle her an çökebileceği 4 Temmuz 2019 tarihinde CHP’li İl Genel Meclis üyesi Ömer Cebeci tarafından dilekçe ile bildirilmiş. Afetten bir yıl önce yapılan başvuru AKP’li İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Şahin tarafından reddediliyor. Şahin, kendi el yazısıyla dilekçeye, dönemin valisinin konuya ilişkin talimat verdiği notunu düşüyor. Ancak ne vali ne de AKP menfez ile ilgilenmiyor. Aradan bir yıl geçiyor ve sel nedeniyle askerlerimize bu menfez mezar oluyor. Eğer CHP’li Ömer Cebeci başvurduğunda gereği yapılsaydı Bugün askerlerimiz şehit olmayacaktı. Bu ihmalin sorumluları hakkında dava açılmalıdır. CHP, olarak bunun takipçisi olacağız.”