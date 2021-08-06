Sınırda mayın temizliğinde patlama: Zimbabveli işçi ağır şekilde yaralandı

Türkiye-İran sınırındaki mayınların temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamada Zimbabveli işçi Takemore Masikasika (41), yaralandı.

DHA
06 Ağustos 2021 Cuma, 13:41
Sınırda mayın temizliğinde patlama: Zimbabveli işçi ağır şekilde yaralandı
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Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırında saat 12.00 sıralarında mayın temizliği sırasında patlama meydana geldi.

Mayın temizleyen firmanın görevlisi Zimbabve uyruklu Takemore Masikasika, Gökay Karakolu bölgesindeki mayını çıkarıp tetikleyiciyi devre dışı bırakırken patlama oldu.

Patlamada yaralanan Takemore Masikasika, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 


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