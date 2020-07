'Glee'nin yıldızı Naya Rivera’nın cansız bedenine ulaşıldı

14 Temmuz 2020 Salı, 09:38

Geçen çarşamba (8 Temmuz) California’nın Ventura bölgesindeki Piru Gölü’nde bot kiralayarak 4 yaşındaki oğlu ile birlikte açılan Naya Rivera kaybolmuş, o günden beri de aramalar yapılmaya başlanmıştı.

Balık adamların da katıldığı aramalar günler sonra sonuçlandı ve Naya Rivera’nın cansız bedeni bulundu. Soruşturmayı yöneten Şerif Bill Ayub olayın bir kaza olduğu sonucuna vardıklarını söyledi.



Şerif Ayub’un açıklaması şöyle: “Naya ve oğlu gölde birlikte yüzmüşler. Oğlu daha sonra annesinin yardımıyla bota çıktığını söyledi. Anlattığına göre arkasına dönmüş ve Naya’nın suyun altında kaybolduğunu görmüş. Bizce oğlunu bota çıkaracak son bir enerjisi kalmıştı ama kendisini kurtaramadı.”



Naya Rivera “Glee”de 2009-2015 yılları arasında Santana Lopez rolünü canlandırmıştı. Bu rol ona Screen Actors Guild, Grammy ve Teen Choice gibi birçok ödülde adaylık getirdi.



ÇOCUK OYUNCULUKTAN ŞÖHRETE

1987 yılında dünyay gelen Rivera henüz 4 yaşındayken CBS kanalında yayınlanan “The Royal Family” adlı sit-com dizisinde oynadı. 10 yaşına gelmeden oynadığı diziler arasında “The Fresh Prince of Bel-Air”, “Family Matters”, “Sinbad” ve “Baywatch” gibi yapımlar da vardı.

Ona asıl ününü getiren “Glee” dizisinde acımasız bir amigo kızı oynadı. Daha sonra eşcinsel olduğu anlaşılan Santana Lopez karakteri dizinin en ilgi çeken tiplemelerinden biriydi.







Naya Rivera dizinin 10. yılında Instagram’dan bir paylaşım yaparak “Bu muhteşem dizinin bir parçası olduğum için çok şanslıyım” yazmıştı.

Şarkıcılık kariyeri de olan Naya Rivera 2011’de Columbia Records ile anlaşma imzaladı ve 2013’te “Sorry” adlı bir single yayımladı.



Rivera’nın 2016’da basılan “Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up” (“Kusura Bakmayın Özür Dilemiyorum: Düşler, Hatalar ve Büyümek”) adlı bir de anı kitabı bulunuyor.