Ümraniye'de Halk Ekmek büfesi tüm engellemelere rağmen açıldı I SOKAK RÖPORTAJI
İstanbul'da AKP'li belediyelerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek büfelerine yönelik müdahaleleri devam ediyor.
Üsküdar'ın ardından bugün de Ümraniye'de halk ekmek büfesinin kurulması engellenmişti.Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye Belediyesi'nin tüm engelleme çabalarına rağmen büfeyi planlanan noktaya yerleştirdi.
Cumhuriyet TV mikrofonunu yurttaşa uzattık. Yurttaş Halk Ekmek büfeleri hakkında ne düşünüyor?
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