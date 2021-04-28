Ümraniye'de Halk Ekmek büfesi tüm engellemelere rağmen açıldı I SOKAK RÖPORTAJI

28 Nisan 2021 Çarşamba, 15:11

Üsküdar'ın ardından bugün de Ümraniye'de halk ekmek büfesinin kurulması engellenmişti.Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye Belediyesi'nin tüm engelleme çabalarına rağmen büfeyi planlanan noktaya yerleştirdi.

Cumhuriyet TV mikrofonunu yurttaşa uzattık. Yurttaş Halk Ekmek büfeleri hakkında ne düşünüyor?

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