Goethe Enstitüsünde görevli bir Alman vatandaşı Irak'ta silahlı kişilerce kaçırıldı

21 Temmuz 2020 Salı, 11:10

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Goethe Enstitüsü Kültür Departmanı Müdürü Hella Mewis dün akşam geç saatlerde kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırıldı.



Irak Polisinden Yüzbaşı Ahmed Halef AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin Mewis'i, başkentin merkezindeki Ebu Nuvas Caddesi'nde ofisinin yakınlarında kaçırdığını söyledi.



Halef, Savunma ve İçişleri bakanlıkları ile emniyet teşkilatının olayın meydana geldiği bölgede arama çalışması başlattığını kaydetti.



Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.



Aynı zamanda bir aktivist olan Mewis, Bağdat'ta genç sanatçıları desteklemek için her yıl festivaller düzenleyen "Terkib" Alman Sanatları Merkezi'nde görev yapıyor.

