Goethe’nin İtalyası…

04 Ağustos 2020 Salı, 22:49

Johann Wolfgang von Goethe, 3 Eylül 1786 gecesi sabaha karşı kimseye haber vermeden gizlice Weimar’daki evinden çıkar ve çocukluğundan beri hayalini kurduğu İtalya’ya gitmek üzere yola koyulur.

Genç yaşta yazdığı Genç Werther’in Acıları ile yakaladığı şöhretten ve sürdürdüğü bakanlık görevinden yorgun düşen Goethe, bu kaçışın körelen yaratıcılığına çare olacağını umut eder.

Tanınmamak için adını değiştirir ve en yakınlarına bile nerede olduğunu haber vermez.

Birkaç ay süreceğini düşündüğü bu seyahat, neredeyse iki yıl sürer. Goethe yolculuk boyunca İtalya’nın coğrafyasına, insanlarına, kültürüne ve gündelik yaşamına dair derinlemesine gözlemlerde bulunur.

Büyük ölçüde otobiyografik izler taşıyan bu gezi notlarında, yazarın gösterişli bir hayattan sade bir var oluşa uzanan kişisel dönüşümüne de tanıklık ederiz.

İtalya Seyahati / Goethe / Çeviren: Gürsel Aytaç / İletişim Yayınları / 370 s.