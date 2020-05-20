Gökçek, bu yüzden Hacı Bayram'la ilgileniyormuş!

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 12:19

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi çevresindeki konaklar, iş yerleri ve usulsüz mezar yeri tahsislerini mercek altına aldı. Önceki dönemlerde Hacı Bayram-ı Veli Camii çevresinde yapılan işler ve usulsüz tahsisi gerçekleştirilen yerler hakkında inceleme başlatan belediye ekiplerinin, ilginç bağlantılar ortaya çıkardığı öğrenildi. Melih Gökçek’in, incelemenin duyumunu alıp kamuoyunu başka konulara yönlendirerek ön almaya çalıştığı savunuldu.

Gökçek’in, Hacı Bayram-ı Veli türbesi önünde 17 yaşında bir gencin motosikleti ile yaptığı hareketlerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından ABB’yi hedef almasının, cami ve çevresinde yapılan denetimlerin üzerini örtmek amaçlı olduğu iddia edildi.

Gökçek’in motosiklet olayını köpürterek gündemde tutmak istemesinin asıl sebebi belli oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir süredir Hacı Bayram-ı Veli Türbesi çevresindeki konaklar, iş yerleri ve usulsüz mezar yeri tahsislerinin mercek altına aldığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre Büyükşehir Belediyesi, bölgede Melih Gökçek ve ailesine yakın isimlere verilen yerler hakkında Teftiş Kurulu aracılığı ile inceleme başlattı. Bu incelemeyi haber alan Gökçek’in sosyal medyada “hakkımda uydurma haberler yapacaklar” diyerek ön alma çabasına giriştiği ifade edildi.

BELEDİYE BU ALANLARI İNCELEMEYE ALDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve çevresinde Gökçek ve yakınları ile ilgili şu alanları incelemeye aldı:

- Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek’in Onursal Başkan olduğu SOS Vakfı’na Belediye iştiraki ANFA tarafından 10 yıllığına düşük kira bedelleri ile kiralanıp esnafa fahiş bedellerle kiralanan 3 adet iş yeri ve 1 adet lokanta,

- SOS Vakfı’nın 28-29 yıllığına kullanım hakkını aldığı köşkler ve muhtelif binalar,

- Hacı Bayram-ı Veli Camii çevresinde, Beyaz Tv’nin de sahiplerinden olan ve Gökçek ailesi ile ilişkisi bilinen, daha önce Belediye’den 100’ün üzerinde işletmeyi kiraladığı kamuoyuna yansıyan Korkutata ailesine tahsis edilen mezarlık alanının Mansur Yavaş döneminde Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından iptal edilmesi,

- Korkutata ailesine verilen 8.326.682 TL’lik, Hacı Bayram-ı Veli cami çevresi, sokak ve meydan düzenlenmesi, kentsel tasarım yapım işi,

- Aş evi olarak projelendirilen yerin bir kısmının ticari olarak kiralanarak menfaat sağlanması,

- Bu yerler ile ilgili olarak yapılan ihalelerde ciddi usulsüzlük emarelerine rastlanması.