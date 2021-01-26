Goldman Sachs Türk lirasına ilişkin hazırladığı yeni raporu açıkladı
ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs Türk lirasına ilişkin hazırladığı yeni raporda dolar/TL beklentisini 7.50'den 7 seviyesine çekti.
Geçen hafta ABD faizlerindeki yükselişle birlikte gördüğü 7.5’li seviyelerden yönünü aşağı çeviren dolar/TL TCMB kararı ile 7.35’in altına kadar geriledi. Kur geçen haftayı 7.4 civarında tamamladı.
Küresel hisse senedi piyasaları son günlerde dünya genelinde Covid-19 aşılarının vaka sayılarını azaltacağı beklentileriyle ve Joe Biden başkanlığında ABD ekonomisinin daha güçlü iyileşeceği umutlarıyla rekor yüksek seviyelere çıkmıştı.
TCMB geçen hafta politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 17’de sabit tutarken, sıkı duruşu "kararlılıkla uzun bir müddet" sürdüreceğine ve gerekirse "ilave parasal sıkılaşma" yapacağına dikkat çekti.Bankacılar PPK kararının ardından TCMB’nin 28 Ocak’ta gerçekleştireceği enflasyon raporunu izleyecek. Enflasyon 2020 yılını yüzde 14.6 seviyesinde tamamlarken, yılın ilk çeyreğinde de enflasyonda yükselişin sürmesi bekleniyor.
TCMB Başkanı Naci Ağbal 2021 sonu için yüzde 9.4 enflasyon tahminini bir “ara hedef” olarak ilan etmiş ve para politikasının da bu hedefe ulaşmak için dizayn edileceğini söylemişti. Tahmin, bu hafta güncellenecek.
Kaynak: Yeniçağ
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