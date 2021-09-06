Gonca Vuslateri'den tartışma yaratan paylaşım: Teknik ekibi kapıdan çevirdi
Oyuncu Gonca Vuslateri attığı bir tweet ile sosyal medyayı ikiye böldü. Televizyon için gelen teknik ekibi kapıdan gönderdiğini duyuran Vuslateri'ye hak verenler kadar eleştirenler de oldu. Ünlü oyuncu, daha sonra başka bir paylaşımla gelen tepkilere yanıt verdi.
Gonca Vuslateri son paylaşımıyla gündeme geldi. Vuslateri, televizyon kurulumu için evine gelen teknik ekibi kapıdan döndürdü. Sebebi ise evcil hayvanını başka bir odaya koymasını istemeleriydi.
Ünlü oyuncunun teknik ekibin bu isteğine karşı tepkisi, sosyal medyayı ikiye böldü.
Vuslateri'nin bu hareketine sosyal medyada hak verenler olduğu kadar, tepki gösterenler de oldu. Bu isteğin normal olduğunu söyleyenler kadar söyleme tarzını eleştirenler de vardı.
Ünlü oyuncuya gelen olumlu ve olumsuz tepkilerden bazıları şu şekilde:
"MEMLEKETİ KARŞIMA ALIRIM"
Oyuncu, gelen tepkilerden sonra ise bir paylaşım daha yaptı. "Beni çok seven olmasın. Yalnızca iyi biriyim diye de çırpınmam" diyen Vuslateri, "Bunlar büyük sorumluluklar kardeşim.. Hayvanlarım ev arkadaşlarımdır. Alerjisi olan 'alerjim var' diyecek. Odaya kapatın demeyecek. Bitti gitti. Memleketi karşıma alırım ki. Üslup önemli" sözlerini kullandı.
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