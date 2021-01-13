Google, ABD Başkanı Trump’ın YouTube hesabını askıya aldı

13 Ocak 2021 Çarşamba, 07:47

Google, ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabını askıya aldı. Trump’ın YouTube hesabında 2,77 milyon abonesi bulunuyordu. Şirketin attığı adımla Trump, en az 7 gün boyunca siteye video yükleyemeyecek. Sosyal medya sitelerinden Twitter ve Facebook da Trump’ın hesabını askıya almıştı.