Google, duyma yetisini artıracak cihaz geliştiriyor
Google'ın üst kuruluşu Alphabet'in insanların duyma yetisini insanüstü seviyelere çıkarmak için gizli bir projeye başladığı ortaya çıktı. Wolverine adı verilen projede geliştirilmiş kulakiçi cihazlarla insanların duyma duyusu artırılacak.
Görsel: Google
Alphabet'in bünyesinde faaliyet gösteren ve giyilebilir ürünler tasarlayan X laboratuvarının sıra dışı bir projesi ortaya çıktı. Wolverine adı verilen projeyle insan duyusunu etkileyecek bir çalışma yapılıyor.
NTV'nin aktardığı habere göre, Google'ın da sahibi olan Alphabet'in duyma yetisini güçlendirecek bir cihaz çalışması yaptığı öğrenildi.
Insider'a sızan bilgilere göre kulak içine girecek cihazla duyma yeterliliği üst düzeylere çıkacak.
Çalışma ekibinin şu anda dış sesleri izole etme aşamasında olduğu belirtildi. Yani Wolverine kulaklıkla, kalabalık içerisinde birinin sesine odaklanmak mümkün olacak.
Cihazın birkaç kere tasarlandığı belirtilen haberde ayrıca "Starkey Hearing Technologies" and "Eargo" gibi benzer alanda çalışma yapan şirketlerden çalışanların da Alphabet'e transfer olduğu iddia edildi.
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