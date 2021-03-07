Google, duyma yetisini artıracak cihaz geliştiriyor

07 Mart 2021 Pazar, 00:00

Görsel: Google

Alphabet'in bünyesinde faaliyet gösteren ve giyilebilir ürünler tasarlayan X laboratuvarının sıra dışı bir projesi ortaya çıktı. Wolverine adı verilen projeyle insan duyusunu etkileyecek bir çalışma yapılıyor.

NTV'nin aktardığı habere göre, Google'ın da sahibi olan Alphabet'in duyma yetisini güçlendirecek bir cihaz çalışması yaptığı öğrenildi.

Insider'a sızan bilgilere göre kulak içine girecek cihazla duyma yeterliliği üst düzeylere çıkacak.

Çalışma ekibinin şu anda dış sesleri izole etme aşamasında olduğu belirtildi. Yani Wolverine kulaklıkla, kalabalık içerisinde birinin sesine odaklanmak mümkün olacak.

Cihazın birkaç kere tasarlandığı belirtilen haberde ayrıca "Starkey Hearing Technologies" and "Eargo" gibi benzer alanda çalışma yapan şirketlerden çalışanların da Alphabet'e transfer olduğu iddia edildi.