Google, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdı

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 00:51

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son hasta ise 4 gün önce taburcu edildi. Son koronavirüs hastası Zekai Gece, geçtiğimiz günlerde KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Sağlık Bakanı Ali Pilli ve sağlık çalışanları alkışlar eşliğinde taburcu edilmişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dünya Sağlık Örgütü'ne başvurarak Covid-19 salgını hakkında yayınladıkları istatistiklere Kıbrıs Türk tarafındaki gelişmeleri de ilave etmelerini istedi.