Google, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdı
Google, küresel salgın koronavirüsün ülkeler bazında gösterildiği haritaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmi adıyla ekledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son hasta ise 4 gün önce taburcu edildi. Son koronavirüs hastası Zekai Gece, geçtiğimiz günlerde KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Sağlık Bakanı Ali Pilli ve sağlık çalışanları alkışlar eşliğinde taburcu edilmişti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dünya Sağlık Örgütü'ne başvurarak Covid-19 salgını hakkında yayınladıkları istatistiklere Kıbrıs Türk tarafındaki gelişmeleri de ilave etmelerini istedi.
Video Haberler
- Haber Global'den İnce'nin ardından ilk açıklama
- Muharrem İnce canlı yayını terk etti
- Putin'i taklit etti, 1,5 milyon kez izlendi
- Aselsan mühendisi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı
- Namaz sırasında 2 metrelik yılan paniği
- Saldırıya uğrayan kadın banka müdürü konuştu
- Yollar beyaza büründü! Sürücüler zor anlar yaşadı
- ABD'de George Floyd eylemlerinde bir kişi öldürüldü
- Özge Özpirinçci projedeki gelirinin tamamını bağışladı
- Bodrum'daki görüntüler Sahil Güvenlik'i harekete geçirdi