Google'dan ünlü bandoneoncuya özel doodle: Astor Piazzolla kimdir?

Dünyada en çok kullanılan arama motoru Google, Arjantinli bandoneoncu ve Tango Nuevo'nun kurucusu Astor Piazzolla’yı doğum gününde ana sayfasına taşıdı. Özel günleri unutmayan dev arama motoru; bestelediği oda müzikleri, senfoniler, bale müzikleri ve tangolarında kendine özgü stili ile tanınan Astor Piazzolla için bir doodle hazırladı. Peki dünyanın en ünlü senfoni orkestraları tarafından dahi bandoneon konçertoları yorumlanan Astor Piazzolla kimdir?

ASTOR PIAZZOLLA KİMDİR?

Tam adıyla Astor Pantaleón Piazzolla, Arjantinli bandoneoncu ve Tango Nuevo’nun kurucusu olarak tanınıyor.

Buenos Aires'e 400 km uzaklıkta Atlantik sahilinde bir sayfiye yeri olan Mar del Plata'da doğdu. İki yaşındayken ailesi New York'a yerleşti, 1937'ye kadar ABD'de yaşadı. Annesi terzi, babası ise berberdi. Mahalle arkadaşı Rocky Marciano, daha sonra dünya ağır siklet boks şampiyonu olacak, bir grup arkadaşı ise Kaliforniya'da Alcatraz'da, bir kısmı ise New York'ta Sing Sing'de oturmak zorunda kalacaktı.

10 YAŞINDAYKEN BANDONEON ÇALMAYA BAŞLADI

10 yaşındayken tango orkestralarının önemli çalgısı bandoneonu ustaca çalışıyla ün kazandı, 1934'te tango şarkıcılarının kralı sayılan Carlos Gardel ile çalmaya başladı. Piazzolla bestelediği oda müzikleri, senfoniler, bale müzikleri ve tangolarında kendine özgü stiline her zaman sadık kaldı.

KENDİ TANGO STİLİNİ DÜNYAYA KABUL ETTİRDİ

1954'te eğitim için bursla Paris'e gitti, ünlü Fransız eğitmen Nadia Boulanger'den ders aldı ve Gerry Mulligan ile de orada tanıştı. Bir yıl sonra Arjantin'e döndü, tangoyu monotonluktan kurtarmak için bir sekizli kurdu ve kendi tango stilini kabul ettirmeyi başardı. O günlerin en ünlü iki tango topluluğu için 200'den fazla parça düzenledi ve Buenos Aires Üniversitesi'nde konser veren ilk tango müzisyeni oldu. Kısa zaman sonra tiyatro toplulukları, film ve plak şirketlerinden beste siparişleri almaya başladı. Paris Opera Orkestrası Yaylı Çalgılar Topluluğu ve La Scala Opera Orkestrası müzisyenleriyle birlikte konserler verdi, 100'den fazla kayıt yaptı. Dünyanın en ünlü senfoni orkestraları onun, bandoneon konçertolarını yorumladı.

4 Temmuz 1992'de Buenos Aires'te hayatını kaybetti.

BANDONEON NEDİR?

Bandoneon, 1845 yılında icat edilen ve Almanya kökenli tuşlu ve körüklü koncertinas isimli enstrümanlar ailesinin bir üyesidir. Koncertinas –İngiliz Adaları’nda kullanılanlardan farklı olarak- her iki tarafında 14 tuşu olan küçük kare bir enstrümandır. Bandoneon Buenos Aires’e çok çabuk uyum sağladı ve Tango’nun sembolü oldu.

PIAZZOLLA’NIN ALBÜMLERİ

Adiós Nonino (1960)

Tiempo Nuevo (1962)

La Guardia Vieja (1966)

ION Studios (1968)

María de Buenos Aires (1968)

Roma (1972)

Libertango (1974)

Reunión Cumbre (Summit) (1974)

With Amelita Baltar (1974)

Buenos Aires (1976)

Il Pleut Sur Santiago (1976)

Suite Punta del Este (1982)

Concierto de Nácar (1983)

SWF Rundfunkorchester (1983)

Live in Wien Vol.1 (1984)

Enrico IV (1984)

Green Studio (1984)

Teatro Nazionale di Milano (1984)

El exilio de Gardel (soundtrack, 1985)

Tango: Zero Hour (1986)

The New Tango (1987)

Sur (1988)

La camorra (1989)

Hommage a Liège: Concierto para bandoneón y guitarra/Historia del Tango (1988)

Bandoneón sinfónico (1990)

The Rough Dancer and the Cyclical Night (Tango apasionado) (1991)

Five Tango Sensations (1991) Kronos Quartet ile birlikte

Original Tangos from Argentina (1992)

The Central Park Concert 1987 (1994)

DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir. Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlar. Kullanıcılar, özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebilir.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için, ilk animasyonlu Doodle ise 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır. İlk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.