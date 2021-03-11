Google'dan ünlü bandoneoncuya özel doodle: Astor Piazzolla kimdir?
Dev arama motoru Google, Arjantinli bandoneoncu ve Tango Nuevo'nun kurucusu Astor Piazzolla’yı doğum gününde unutmadı. Peki dünyaya kendi tango stilini kabul ettirmeyi başaran ünlü sanatçı Astor Piazzolla kimdir?
Dünyada en çok kullanılan arama motoru Google, Arjantinli
bandoneoncu ve Tango Nuevo'nun kurucusu Astor Piazzolla’yı doğum gününde ana
sayfasına taşıdı. Özel günleri unutmayan dev arama motoru; bestelediği oda
müzikleri, senfoniler, bale müzikleri ve tangolarında kendine özgü stili ile
tanınan Astor Piazzolla için bir doodle hazırladı. Peki dünyanın en ünlü
senfoni orkestraları tarafından dahi bandoneon konçertoları yorumlanan Astor
Piazzolla kimdir?
ASTOR
PIAZZOLLA KİMDİR?
Tam adıyla Astor Pantaleón Piazzolla, Arjantinli bandoneoncu
ve Tango Nuevo’nun kurucusu olarak tanınıyor.
Buenos Aires'e 400 km uzaklıkta Atlantik sahilinde bir
sayfiye yeri olan Mar del Plata'da doğdu. İki yaşındayken ailesi New York'a
yerleşti, 1937'ye kadar ABD'de yaşadı. Annesi terzi, babası ise berberdi.
Mahalle arkadaşı Rocky Marciano, daha sonra dünya ağır siklet boks şampiyonu
olacak, bir grup arkadaşı ise Kaliforniya'da Alcatraz'da, bir kısmı ise New
York'ta Sing Sing'de oturmak zorunda kalacaktı.
10
YAŞINDAYKEN BANDONEON ÇALMAYA BAŞLADI
10 yaşındayken tango orkestralarının önemli çalgısı
bandoneonu ustaca çalışıyla ün kazandı, 1934'te tango şarkıcılarının kralı
sayılan Carlos Gardel ile çalmaya başladı. Piazzolla bestelediği oda müzikleri,
senfoniler, bale müzikleri ve tangolarında kendine özgü stiline her zaman sadık
kaldı.
KENDİ TANGO
STİLİNİ DÜNYAYA KABUL ETTİRDİ
1954'te eğitim için bursla Paris'e gitti, ünlü Fransız
eğitmen Nadia Boulanger'den ders aldı ve Gerry Mulligan ile de orada tanıştı.
Bir yıl sonra Arjantin'e döndü, tangoyu monotonluktan kurtarmak için bir
sekizli kurdu ve kendi tango stilini kabul ettirmeyi başardı. O günlerin en
ünlü iki tango topluluğu için 200'den fazla parça düzenledi ve Buenos Aires
Üniversitesi'nde konser veren ilk tango müzisyeni oldu. Kısa zaman sonra
tiyatro toplulukları, film ve plak şirketlerinden beste siparişleri almaya
başladı. Paris Opera Orkestrası Yaylı Çalgılar Topluluğu ve La Scala Opera
Orkestrası müzisyenleriyle birlikte konserler verdi, 100'den fazla kayıt yaptı.
Dünyanın en ünlü senfoni orkestraları onun, bandoneon konçertolarını yorumladı.
4 Temmuz 1992'de Buenos Aires'te hayatını kaybetti.
BANDONEON
NEDİR?
Bandoneon, 1845 yılında icat edilen ve Almanya kökenli tuşlu
ve körüklü koncertinas isimli enstrümanlar ailesinin bir üyesidir. Koncertinas
–İngiliz Adaları’nda kullanılanlardan farklı olarak- her iki tarafında 14 tuşu
olan küçük kare bir enstrümandır. Bandoneon Buenos Aires’e çok çabuk uyum
sağladı ve Tango’nun sembolü oldu.
PIAZZOLLA’NIN
ALBÜMLERİ
Adiós Nonino (1960)
Tiempo Nuevo (1962)
La Guardia Vieja (1966)
ION Studios (1968)
María de Buenos Aires (1968)
Roma (1972)
Libertango (1974)
Reunión Cumbre (Summit) (1974)
With Amelita Baltar (1974)
Buenos Aires (1976)
Il Pleut Sur Santiago (1976)
Suite Punta del Este (1982)
Concierto de Nácar (1983)
SWF Rundfunkorchester (1983)
Live in Wien Vol.1 (1984)
Enrico IV (1984)
Green Studio (1984)
Teatro Nazionale di Milano (1984)
El exilio de Gardel (soundtrack, 1985)
Tango: Zero Hour (1986)
The New Tango (1987)
Sur (1988)
La camorra (1989)
Hommage a Liège: Concierto para bandoneón y guitarra/Historia
del Tango (1988)
Bandoneón sinfónico (1990)
The Rough Dancer and the Cyclical Night (Tango apasionado)
(1991)
Five Tango Sensations (1991) Kronos Quartet ile birlikte
Original Tangos from Argentina (1992)
The Central Park Concert 1987 (1994)
DOODLE
NEDİR?
Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve
insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan
özel değişikliklerdir. Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve
tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek,
dikkati çekmeyi amaçlar. Kullanıcılar, özel tasarımlı logonun üstüne
tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebilir.
İlk
Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için, ilk
animasyonlu Doodle ise 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır. İlk
interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.
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