Gözaltına alınan emekli amiraller perşembe günü savcılığa sevk edilecek

Montrö bildirisinde imzası bulunan amirallerden gözaltına alınan 10 emekli amiral perşembe günü savcılığa çıkarılacak. Gözaltındaki emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz, "Avukatımız biraz evvel görüşmüş, çok iyilermiş. Perşembe günü ifade vereceklermiş. O güne kadar emniyetteler" açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2021 Pazartesi, 22:45
Gözaltına alınan emekli amiraller perşembe günü savcılığa sevk edilecek
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Montrö bildirisinde imzaları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 10 emekli amiralin perşembe günü savcılığa sevk edilecekleri öğrenildi.

Gözaltında bulunan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Avukatımız biraz evvel görüşmüş, çok iyilermiş, Perşembe günü ifade vereceklermiş, O güne kadar emniyetteler. (26. Madde) Toplu ifade özgürlüğünün bedeli #CemGürdeniz #AmirallerOnurumuzdur" dedi.

ÖZKOÇ: NEREDE HUKUK REFORMU?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise gözaltı süresinin kısa tutulmamasına tepki gösterdi.

Özkoç Twitter hesabından, Rengin Gürdeniz'in bu paylaşımını retweet ederek "Nerede hukuk reformu? Nerede kısa ifade süresi? Emekli amirallerimiz perşembe gününe kadar bekletiliyor... Yazıklar olsun!" dedi.


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