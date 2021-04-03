Gözaltına alınan Gergerlioğlu ilgili yeni açıklama: Kaçırıldı

03 Nisan 2021 Cumartesi, 11:15

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün (2 Nisan) hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, kendisine yapılan çağrıyı almış olmasına rağmen 10 günlük yasal süre içinde gelmemesini gerekçe göstererek, Gergerlioğlu'nu Ankara'da gözaltına almıştı.

Gergerlioğlu, adliyedeki işlemleri sırasında rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Gergerlioğlu, kaldırıldığı hastanede anjiyo oldu.

Durumu sosyal medya hesabından paylaşan Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, "Babamın anjiyosu yapıldı. Tansiyonunun yüksek olmasından dolayı yoğun bakıma alındı. Bugün yoğun bakımda kalacak. Durumu iyi" dedi.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Gözaltı sırasındaki muameleye tepki gösteren Gergerlioğlu, kendisini gözaltına alan polislere, "Meclis'teki rezaletin ikinci versiyonunu oynuyorsunuz" diyerek tepki göstermişti. Gözaltı sonrası açıklama yapan Salih Gergerlioğlu ise babası Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hastanede olduğunu, kalp ve göğüs ağrısından dolayı anjiyo olacağını bildirmişti.





OĞLUNDAN YENİ AÇIKLAMA

Salih Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Babamı hastaneden adeta bir mizansen uygulayarak kaçırdılar" diye mesaj attı.

HDP'Lİ TOĞRUL: KORSANVARİ ŞEKİLDE KAÇIRILDI

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, partisinden bir grup milletvekiliyle, milletvekilliği düşürülen ve dün gözaltına alınan Gergerlioğlu'nun anjiyo olduğu Ankara Şehir Hastanesi önünde açıklama yaptı.

Gergerlioğlu'nun evinde kabul edilemez bir tutumla gözaltına alındığını ifade eden Toğrul, gözaltı işleminin ardından ilk olarak sağlık kontrolü yapılmak üzere Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü belirtti. Toğrul şunları söyledi:

"Biraz önce şahit oldunuz, biz vekiller olarak buraya geldik ve vekilimizin sağlık durumu nedir bilgi almak istedik ama maalesef Ankara Şehir Hastanesi'nde bir kişi bile bize açıklama yapmadı. Görüşme taleplerimiz bekleyin geliyorlar denilerek sürüncemede bırakıldı. Kimse bilgi vermedi. Çıkaracaklar, götürecekler diye bilgi verildi önlem alındı, araçlar geldi çıkarılacakmış gibi senaryo çizildi. Ancak gerçekten korsanvari bir şekilde milletvekilimiz kaçırıldı. Hastaneden kaçırıldı. Nereye götürüldüğünü bilmiyoruz. Sincan Cezaevine götürüldüğünü düşünüyoruz. İşin doğrusu, zulmün bir başka versiyonunu görüyoruz. Bir milletvekili burada basından, arkadaşlarından kaçırılmıştır; korsanvari bir şekilde götürülmüştür."

NE OLMUŞTU?

Yargıtay'ın 2 yıl 6 ay hapis cezası kararını onamasının ardından milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'na, 10 gün içerisinde teslim olma çağrısı yapılmıştı. Sürenin dolmasıyla Gergerlioğlu için için yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara'da Gergerlioğlu'nun evinde kaydedilen gözaltı görüntülerinde, HDP'li siyasetçinin açıklama yapmaya devam etmesi karşısında güç kullanılarak evden çıkartıldığı görülüyordu.

Gergerlioğlu'nun görüntülerde, "Meclis'teki rezaletin ikinci versiyonunu oynuyorsunuz" diyordu.

AYM 'YETKİ' GEREKÇESİYLE BAŞVURUSUNU REDDETTİ

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu reddetmişti.



