Göztepe Ademi’yi bekliyor

Süper Lig temsilcisi Göztepe, Fenerbahçe'de forma giyen Kemal Ademi’yi kadrosuna katmak istiyor.

DHA
21 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:53
Göztepe Ademi’yi bekliyor
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Süper Lig’de yeni sezon kampında transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Fanerbahçe’den bir oyuncuyu daha listesine ekledi.

Sarı-lacivertlilerden daha önce stoper Zanka ve kanat Sinan’la ilgilenen sarı-kırmızılıların santrfor Kemal Ademi’yi de düşündüğü vurgulandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın raporunu bekleyen Göztepe’nin şartların oluşması halende Ademi’ye imza attıracağı kaydedildi. Öncelikle Nijeryalı golcüsü Brown Ideye’yi elden çıkarmak isteyen sarı-kırmızılılar, Ademi transferinde yol haritasını belirleyeceği ifade edildi.



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