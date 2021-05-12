Göztepe teknik direktörü Ünal Karaman'dan flaş Beşiktaş açıklaması: En iyi kadromuzla çıkacağız

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 00:17

Ünal Karaman, ligin 41. haftasında 5-3 kaybettikleri Gençlerbirliği maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamamalarda bulundu.

Beşiktaş maçıyla ilgili de konuşan Karaman, "Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. İnşallah kazasız belasız yüz akıyla tamamlayacağımız bir sezon olacak. Sona doğru yaklaştıkça birçok oyuncuyu çok ciddi olmasa da sakatlıklarla sahanın dışında bırakmak zorunda kaldık. Bugünkü sonuçlara bakınca çok farklı mecraya giden bir lig söz konusu. Haftaya şampiyonluk adaylarından biriyle oynayacağız. Umarım sağlık ekibimiz bize müjdeli haberler verir. En iyi kadroyla çıkıp camiamıza yakışan bir maça çıkacağız. Lafın sözün olmadığı bir ligi tamamlamak istiyoruz"