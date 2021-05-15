SON DAKİKA | Göztepe yönetimi maça girmeme kararı aldı
Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi acil toplantı kararı alan Göztepe Yönetim Kurulu, protokol tribününün akreditasyon listesini iptal etti ve maça girmeme kararı aldı.
Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği 20.30'daki Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi ev sahibi ekip Göztepe'nin yönetim kurulu flaş bir şekilde acil toplantı yapma kararı aldı.
Göztepe yönetimi, Gürsel Aksel Stadı’ndaki maçı tribünden takip etmeme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar protokol tribününün akreditasyon listesini iptal etti.
Göztepe yönetiminden yapılan açıklamada, “Kendi evinde misafir konumuna düşmek istemeyen Göztepe yönetimi maça girmiyor” ifadesi yer aldı. Koronavirüs pandemisinde tribün kısıtlaması uygulanırken Beşiktaş cephesi Gürsel Aksel Stadı’nda 91 kişilik kontenjan talep etmiş, Göztepe konuk yönetime 20 kişilik yer ayırabileceğini belirtmişti.
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