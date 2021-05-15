Süper Lig’in kaderini belirleyecek hakemler

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:24

Süper Lig'de bu akşam oynanacak karşılaşmalar sonucunda sezonun şampiyonu belli olacak.

Şampiyonu belirleyecek maçlar saat 20.30'da başlarken kritik karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

Süper Lig’de 81 puanla lider olan Beşiktaş, Göztepe'ye konuk olacak. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak maçı Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde averaj farkıyla 81 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray, evinde Helenex Yeni Malatyaspor konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

41. haftada aldığı yenilgiyle 79 puanla üçüncü sıraya gerileyen Fenerbahçe, ligin son maçında Kayserispor’a konuk olacak. Kayseri Kadir Has Şehir Stadyumu’nda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

FIRAT AYDINUS SÜPER LİG’DEKİ SON MAÇINA ÇIKIYOR

Fırat Aydınus bugün son kez Süper Lig'de maç yönetecek. Önümüzdeki sezon, TFF tarafından belirlenen hakem yaş sınırını aşacak Aydınus, bu akşam oynanacak Beşiktaş- Göztepe maçıyla hakemlik kariyerini sonlandıracak.