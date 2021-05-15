Göztepe'de taraftar stada girmeyi bekliyor
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun son haftasında Göztepe ile şampiyonluk hedefindeki lider Beşiktaş arasında İzmir'de oynanacak maç öncesi ev sahibi ekibin taraftarı, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Gürsel Aksel Stadı etrafında toplandı.
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından akredite edilen bir grup taraftarın sokağa çıkma izinleri de olması şartıyla sezonun son maçını stadyum localarından izlemesi bekleniyor. İzmir Emniyeti, kısıtlama muafiyeti olmayan taraftarı ise stat çevresinden uzaklaştırıyor.
GÖZTEPE YÖNETİMİNDEN TARAFTAR AÇIKLAMASI
Diğer taraftan Göztepe yönetimi, Beşiktaş maçını izlemek için Gürsel Aksel Stadı’nın çevresinde toplanan taraftarlara yönelik açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, akreditasyonu olmayan taraftarların evlerine dönmelerini istedi. Göztepe’nin açıklamasında, “İçişleri Bakanlığı’nın talimatı gereği akreditasyonu olmayanlar stadyumlara alınmayacaktır. Taraftarlarımızdan sükunet içinde evlerine dönmelerini talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.
Göztepe yönetiminin taraftarla ilgili acil toplantıya girdiği öğrenildi.
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