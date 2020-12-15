Gözümüz neden seğirir?

15 Aralık 2020 Salı, 01:00

Tıbbi karşılığı miyokimi olan göz seğirmesi göz kapağı kaslarının tekrarlayan, istemsiz kasılmasa oluduğunu belirten Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, "Göz seğirmeleri genellikle üst kapakta olur nadiren de alt kapakta görülebilir. Çok nadiren göz kapağı seğirmeleri ciddi beyin ve sinir hastalığının belirtisi olabilir. Ancak bu durumda eşlik eden başka nürolojik belirtilerde bulunabilir” dedi.

Göz seğirmesi eğer bir kaç haftadan uzun sürerse, gözlerde kızarıklık şişlik veya akıntı varsa, göz kapağında ciddi bir sarkmaya neden olduysa ve yüzün diğer kısmını da etkilemeye başladıysa mutlaka doktor kontrolüne gitmek gerektiğini kaydeden Gözpınar, şunları kaydett:

"Seğirmeler psikolojik olarak rahatsız edebilir ve çoğu tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden geçer. Genellikle yorgunluk, uyku eksikliği, fiziksel zorlanma, stres, aşırı alkol, tütün veya kafein kullanımı ve bazı ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkabileceğini söyledi.

İlk yapılması gerekenler dinlenmek, yeterli uyku almak, suni gözyaşları ile gözün kuruluğunu önlemek, daha az tütün ve kafein almak, spazm olduğunda da ılık kompleks uygulamak sayılabilir. Blefarospazm ise çok kuvvetlidir ve gözün tamamen kapanmasına sebep olan kasılmalardır. Seğirmeler, bir ve ya iki gözü birden kapatarak görmeyi azaltabilir ve kesinlikle tedavi gerektirebilir."

Gözpınar, son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Göz dalmasını 'genellikle farkında olmadan ama bazen farkında olarak da uzun bir süre aynı noktaya bakakalma, göz kapaklarını kırpmama ile karakterizedir' diye tanımlanıyor. Bu zamanlarda genelde beyin diğer düşüncelere odaklanıp görme fonksiyonunu askıya alıyor. Çoğunlukla yoğun iş temposunda çalışan stresli kişilerin gözü daha sık dalar. İleri yaşlarda daha sık görülür ve çok nadiren de olsa nürolojik hastalıkların ve epilepsi nöbetlerinin belirtisi olabilir.”

Kaynak: gozumundegeri.com