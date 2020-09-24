Gram altında son durum

24 Eylül 2020 Perşembe, 13:38

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 461,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 458,3 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 752 lira, Cumhuriyet altını da 3.071 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, düşüşünü 4'üncü işlem gününe taşırken, şu dakikalarda yüzde 0,5 değer kaybıyla 1.854 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dünya genelinde açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ekonomik toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret ettiğini, artan yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının da tedbirleri yeniden gündeme getirdiğini söyledi.

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD ile Çin arasındaki gerilimin de gündemdeki yerini koruduğunu vurgulayan analistler, tüm bunların dolardaki güçlenmeye bağlı olarak altın fiyatlarını baskıladığını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının açıklanacağını, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de yoğun veri gündeminin bulunduğunu aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların altında kalınması durumunda 1.835 doların destek olarak izleneceğini, 1.900 doların ise direnç konumuna geldiğini bildirdi.