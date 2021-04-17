G.Saraylı yöneticiler ‘Bırak’ dedi, Mustafa Cengiz bu yanıtı verdi

17 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

Sarı-Kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, dün Türk Telekom Stadı’nda öğle saatlerinde yapılan olağanüstü toplantıda, duydukları rahatsızlığı başkan Cengiz’e iletti. Kritik zirvedeki yöneticilerin, Cengiz’e, son dönemdeki açıklamalarının, futbolcuları, Fatih Terim’i ve camiayı olumsuz etkilediğini belirttiği bildirildi. Yöneticilerin, 29 Mayıs’taki seçimi beklemeksizin, Mustafa Cengiz’in başkanlık görevini bırakmasının doğru olacağını ilettiği öğrenildi.

YÖNETİCİLERİ REDDETTİ

Toplantıdaki isimlerin, kalan yöneticilerle kulübü seçime götürme fikrini Cengiz’e sunduğu belirtildi. Ancak herkesi dinleyen Mustafa Cengiz’in “Sonuna kadar savaşacağım” ifadesini kullanıp, yöneticilerin “bırak” çağrısını reddettiği bildirildi. Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, başkan Cengiz için “Kulübümüzün mevcut ortamda önünü açmak açısından ara vermenizin çok önemli ve kaçınılmaz olduğu ortadadır” açıklamasını yaptı.

G.SARAY’DA KRİTİK GÜN

Son 5 günü, Mustafa Cengiz’in açıklamalarının gölgesinde geçiren Galatasaray, bugün Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda saat 19.00’da Göztepe ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılıların, Beşiktaş’ın dünkü puan kaybıyla şampiyonluk iddiasını sürdürmek için galibiyetten başka çaresi yok.

CENGİZ’E CEVAP GELECEK Mİ?

2 maçlık cezasını tamamlayan Fatih Terim, bugün takımının başında sahaya çıkacak. Tecrübeli hocanın, başkan Mustafa Cengiz’in futbolculara ve kendisine yönelik ifadeleriyle ilgili ne yorum yapacağı merak ediliyor. Oyuncuların, başkana, bir mesaj verip vermeyeceği de merakla beklenen diğer husus.

6 EKSİK VAR

G.Saray’da sakat Falcao, Yedlin, Linnes, koronavirüs testi pozitif çıkan Mustafa Muhammed ile kart cezalıları Donk ve Babel forma giyemeyecek. Merkez Hakem Kurulu, 2 yıl 5 ay sonra Fırat Aydınus’u bir G.Saray maçına atadı.