G.Saraylı yöneticiler ‘Bırak’ dedi, Mustafa Cengiz bu yanıtı verdi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in futbolculara yönelik “Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek” sözünün yarattığı krizin sancıları devam ediyor.
Sarı-Kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, dün Türk Telekom Stadı’nda öğle saatlerinde yapılan olağanüstü toplantıda, duydukları rahatsızlığı başkan Cengiz’e iletti. Kritik zirvedeki yöneticilerin, Cengiz’e, son dönemdeki açıklamalarının, futbolcuları, Fatih Terim’i ve camiayı olumsuz etkilediğini belirttiği bildirildi. Yöneticilerin, 29 Mayıs’taki seçimi beklemeksizin, Mustafa Cengiz’in başkanlık görevini bırakmasının doğru olacağını ilettiği öğrenildi.
YÖNETİCİLERİ REDDETTİ
Toplantıdaki isimlerin, kalan yöneticilerle kulübü seçime götürme fikrini Cengiz’e sunduğu belirtildi. Ancak herkesi dinleyen Mustafa Cengiz’in “Sonuna kadar savaşacağım” ifadesini kullanıp, yöneticilerin “bırak” çağrısını reddettiği bildirildi. Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, başkan Cengiz için “Kulübümüzün mevcut ortamda önünü açmak açısından ara vermenizin çok önemli ve kaçınılmaz olduğu ortadadır” açıklamasını yaptı.
G.SARAY’DA KRİTİK GÜN
Son 5 günü, Mustafa Cengiz’in açıklamalarının gölgesinde geçiren Galatasaray, bugün Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda saat 19.00’da Göztepe ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılıların, Beşiktaş’ın dünkü puan kaybıyla şampiyonluk iddiasını sürdürmek için galibiyetten başka çaresi yok.
CENGİZ’E CEVAP GELECEK Mİ?
2 maçlık cezasını tamamlayan Fatih Terim, bugün takımının başında sahaya çıkacak. Tecrübeli hocanın, başkan Mustafa Cengiz’in futbolculara ve kendisine yönelik ifadeleriyle ilgili ne yorum yapacağı merak ediliyor. Oyuncuların, başkana, bir mesaj verip vermeyeceği de merakla beklenen diğer husus.
6 EKSİK VAR
G.Saray’da sakat Falcao, Yedlin, Linnes, koronavirüs testi pozitif çıkan Mustafa Muhammed ile kart cezalıları Donk ve Babel forma giyemeyecek. Merkez Hakem Kurulu, 2 yıl 5 ay sonra Fırat Aydınus’u bir G.Saray maçına atadı.
Video Haberler
- Ayşenur Arslan: Ali Kırca'ya çok kırgınım
- Polisi zora sokan 128 milyar dolar sorusu
- Basın toplantısında CNN Türk muhabirine sert yanıt
- 128 nerede? pankartına da para cezası kesildi
- AKP'li isimden canlı yayında olay itiraf
- Erdoğan: Ne tatlı sürpriz ya
- Ucuz diye alınıyor ancak uzmanlar uyarıyor
- Yola kan sızdı, gerçek sonradan ortaya çıktı
- Bağdat’taki bomba yüklü aracın patlama anı
- Buzdolabına ürünleri yerleştirirken bunu sakın yapmayın
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar dolar açıklaması
- TBMM'den geçti: Büyük zam kararı
- AVM'ler ve mağazaların kapanış saati değişti
- Kanal İstanbul toplantısında zorbalık
- Emekli amirallere ikinci operasyon
- Yürekler ağza gelmişti... O baba hakkında karar verildi
- Sinovac'ın gerçek yaşam’ sonuçları duyuruldu
- Eski hakemden Beşiktaşlıları kızdıran flaş tweet!
- Erdoğan'dan KKTC'ye: Tavır değişti, değişti!
- Genco Erkal ifadeye çağrıldı