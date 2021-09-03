GSGM’nin sanatçılara verdiği ‘yolsuzluk’ eğitimi tepki çekti

03 Eylül 2021 Cuma, 04:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü (GSGM), kendisine bağlı kuruluşlar olan orkestra, koro ve topluluk sanatçılarını “zorunlu yolsuzluk eğitimine” tabi tuttu. Genel Müdür Vekili Ömer Faruk Belviranlı tarafından koro, orkestra ve müze müdürlüklerine gönderilen yazıda, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı’nca, sanatçılara ve kurum personeline Yolsuzlukla Mücadele Yasası eğitimi verileceği” belirtilmesi dikkat çekti. Devlete bağlı kurumda “maaşlı çalışan” sanatçılara gönderilen yazı tepki çekerken, yazı mayıs ayında “görevi kötüye kullanmaktan” görevden alınan eski Genel Müdür Murat Salim Tokaç’ı akıllara getirdi. Tokaç hakkında soruşturma başlatılmıştı.

GSGM’den bağlı kuruluşlar olan orkestra, koro ve topluluk müdürlüklerine, Ankara, İzmir ve Erzurum’daki resim heykel müze müdürlükleri ile Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü’ne dikkat çeken bir yazı gönderildi. Genel Müdür Vekili Ömer Faruk Belviranlı imzasıyla gönderilen yazıda, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Başkanlığı’nca 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Yasa ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu” konularındaki Uzaktan Eğitim Kapısı platformu üzerinden kurum personelinin hizmetine sunulduğu belirtilmektedir” denildi.

Yazıya sanat camiasından “Maaşlı sanatçılar yolsuzluğu nasıl yapacak? Zaten maaşlarını devletten alıyor, görevlendirmeler de genel müdürlükten yapılıyor” tepkisi gelirken, söz konusu yazı geçen mayıs ayında “görevi kötüye kullanmaktan” görevden alınan eski Genel Müdür Murat Salim Tokaç’ı akıllara getirdi. Tokaç’ın, “kendisinin solist olduğu konserlerde ses tesisatı üzerinden usulsüzlük yaptığı” ve “6 orkestranın 5’inde ses tesisatı kirası olarak aynı firmaya 120 bin + KDV ve kaşe bedelinin istendiği” ifade edilirken, oysa ses tesisatı giderinin yaklaşık 20 bin TL’ye çözülebileceği ancak buna karşın “aynı firma üzerinden usulsüzlük yapıldığı” ileri sürülmüştü. Tokaç hakkında da soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. Tokaç’ın yerine genel müdür vekili olarak atanan Ömer Faruk Belviranlı’nın ilk icraatının da “yolsuzluk eğitimi” olması dikkat çekti. Söz konusu eğitim için sanatçıların “Cumhurbaşkanlığı’nca zorunlu tutulduğu” belirtildi.