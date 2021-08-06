Gülben Ergen'den "Help Turkey" soruşturmasına sert tepki: "Vah bize!"

06 Ağustos 2021 Cuma, 11:31

Türkiye, 28 Temmuz'dan bu yana peş peşe çıkan orman yangınlarıyla sivil toplum örgütleri ve halkın yardımlarıyla mücadele etmeye çalışırken; hükümetin yetersiz kalması sonucu, yangınlarla mücadele edebilmek için sosyal medyada bir kampanya başlatılmıştı.

Instagram ve Twitter üzerinden "GLOBAL CALL" başlığı ve #HelpTurkey etiketi ile paylaşılan görsellere Birleşmiş Milletler'in resmi hesapları etiketlenerek yardım çağrısı yapılmıştı

Savcılıktan yapılan açıklamada paylaşımlarla ilgili teknik inceleme ve araştırma yapıldığı belirtilerek, "Bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden, organize bir şekilde halk arasında endişe yaratmaya, devleti ve hükümeti aşağılamaya çalıştıkları saptanmıştır" denildi.

Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılama, halk arasında endişe, korku ve panik yaratma suçlarından soruşturma açıldığı söylendi.

"GERÇEKTEN ÇOK ACI"

Soruşturma haberi sonrası kendisi de Help Turkey paylaşımı yapan Gülben Ergen Avustralya için de yapılan benzer fotoğrafı paylaşarak tepki gösterdi:

Ergen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Avustralya hükümeti, vatandaşlarına soruşturma başlatmış mıydı? "Help Turkey" dedik diye güzelim ülkemizi, nefes alan tüm canlıları "Havadan Destek İstiyoruz" dedik diye bunu yaşadığımıza inanmak gerçekten çok acı! Soruşturma açılması gereken vahim konular ne olacak? Vah bize!”