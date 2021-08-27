Gülben Ergen'den 'korona' paylaşımı sonrası düzeltme: 'Yanlış anlaşılmışım'
Geçtiğimiz yıl aralık ayında koronavirüs testi pozitif çıkan ve gördüğü tedavi sonrasında iyileşen Gülben Ergen, sosyal medya hesabından "Korona oldum. Vakti ve sıram gelince iki kez aşımı oldum. Bir daha test yaptırmadım. Antikor baktırmadım" şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Tweetinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Ergen, bir düzeltme yayımladı.
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile mücadele sürüyor. Virüs, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden pek çok kişiye de bulaşmaya devam ediyor. Şarkıcı Gülben Ergen de 2020 yılının Aralık ayında koronavirüse yakalanmış, gördüğü tedavi sonrası iyileşmişti.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Corona oldum. Vakti ve sıram gelince iki kez aşımı oldum. Bir daha test yaptırmadım. Antikor baktırmadım. Üç oğlum yüzyüze eğitime başlayacaklar. Sağlık sektöründe emek veren herkese sevgim saygım anlayışım ve minnetim sonsuz" sözlerini kullanmıştı. Ergen, bugün tweetinin yanlış anlaşıldığını duyurdu.
DÜZELTME YAYIMLADI
Koronaya yakalanmadığını söyleyen şarkıcı, "Dün yazdığım aşı ağırlıklı yazıda yeni korona olduğu gibi yanlış anlaşılmışım. Kışın bir kez korona oldum ve hafif atlattım. Tekrar korona olmadım. İki kez aşımı oldum" dedi.
"EKİBİMİN TELEFONLARI SUSMUYOR, KORONA OLMADIM"
Covid-19'a yakalandığı düşünüldüğü için telefonları susmayan Gülben Ergen, yeni bir paylaşım yaparak "Yarın akşam İzmir'de, ertesi akşam Alaçatı'da üst üstte iki konserim var. Tüm ekibimin telefonları susmuyor. Korona değilim ya hu. Korona oldum atlattım dedim. İki aşımı oldum dedim. İmdat" ifadelerini kullandı.
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