Güldür Güldür Show'a bir transfer daha

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:55

Show TV'de ekranlara gelen absürt komedi programı Güldür Güldür Show, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Çekimlere başlamak için gün sayan ekip, yeni oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor.

Medyaradar'ın haberine göre sezonun açıklanan sürpriz isimlerinden biri de Ayça Damgacı oldu.

Güldür Güldür ekibi Eylül ayında başlayacak yeni yayın dönemi için 8 Eylül Çarşamba yeniden seyircili çekimlere başlıyor. Ekip yeni sezon sürprizleri ile Eylül ayı itibariyle yeniden her çarşamba BKM tiyatroda seyircisi ile buluşacak.

KADRO YENİLENDİ

Son olarak oyuncu Toygan Avanoğlu da yeni sezonda Güldür Güldür kadrosunda yer alacak isimler arasına dahil olmuştu. Avanoğlu, geçtiğimiz sezon konuk oyuncu olarak katıldığı bölümle dikkat çekmişti.



AYÇA DAMGACI KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu Ayça Damgacı, başından geçen olaylara dayanan, senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynadığı 2008 yapımı Gitmek filmiyle tanındı.

İktisat okumaktan vazgeçti ve oyuncu olmaya karar verdi. Önce Şahika Tekand Oyunculuk ve Sanat Stüdyosu'na devam etti. Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Tiyatro Oyunevi kadrosuna katıldı. Ayrıca Göçebe Şarkılar adlı bir grupta solistlik yaptı. Oyuncu, 2013–2015 yıllar arasında Star TV'de yayınlanan Aramızda Kalsın adlı dizide Hatçik karakterini canlandırdı.

Damgacı, 2015-2016 sezonunda O Hayat Benim kadrosuna dahil oldu. 2018 yılında Star TV'de yayımlanan Avlu dizisinde Hasret rolünü canlandırdı.