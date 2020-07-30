Gülistan Doku soruşturmasında Abakarov’un yeniden ifadesi alınacak

30 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Ancak bilirkişi raporunu inceleyen başsavcılık, HTS kayıtları ile şüpheli Abarakov’un ifadeleri arasında açık bir farklılık olduğunu tespit etmesi üzerine Abarakov hakkında “mevcutlu olarak hazır edilmesi” kararı aldı.

Ayrıca Doku’nun kaybolduğu güne ilişkin tüm esas kayıtların rapor edilmesi de istendi. Gazetemize konuşan Avukat Çimen, şunları söyledi: “Müvekkil Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yapılan soruşturma da her ne kadar direkt tutuklama yapılmasına yönelik talebimiz ret edilmişse de başsavcılıkça gelen belgeler doğrultusunda şüphelinin yeniden ifadesinin mevcutlu olarak alınmasına yönelik talebimiz kabul edilmiştir. Dosyamızın baş şüphelisi polis zoruyla hazır edilecek olup sorgusu sonrasında tutuklamaya sevk edilip edilemeyeceği anlaşılacaktır. Toplumda infial oluşturan ve insanların hukuka olan güveninin zedelendiği bu dosyada kanaatim kamuoyu vicdanını rahatlatacak bir karar çıkacaktır.”