Güncel Fransız sinemasından örnekler My French Film Festivali’nde
UNIFRANCE tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen My French Film Festivali’nin programı açıklandı.
Genç yönetmenlere adanmış ilk frankofon çevrimiçi film festivali olan My French Film Festivali, 15 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalde yer alan filmlerin tamamı MyFrenchFilmFestival.com adresinden, kısa metrajlı yapımlar ise festivalin Facebook sayfası ve YouTube kanalından ücretsiz izlenebilecek.
Festivalde Fransız, Belçika, Kanada ve İsviçre yapımı kısa ve uzun metraj filmlerden ve VR projelerinden oluşan 33 yapım, “Forever Young”, “Crazy Loving Families”, “True Heroines”, “French Ghost Stories”, “On the road” ve “Love is Love” gibi başlıklarda gösterilecek. Çocuklar için ayrılan programda ise beş kısa metrajlı sessiz animasyona yer verilecek.
Ayrıca bu yılki “French Ghost Stories” seçkisinde iki kült yapım, “Orphée” ve “La Vie des mort” izleyiciyle buluşacak.
Filmlerin tamamı Fransızca ve İngilizce altyazılı olarak, dört film de Türkçe altyazı seçeneği ile gösterilecek.
Filmler izleyici tarafından puanlanacak ve yorumlanacak. En yüksek puanı alan uzun metrajlı ve kısa metrajlı filmler izleyici ödülünün sahibi olacak. Yabancı sinemacılardan oluşan uluslararası bir jüri tarafından jüri ödülü, beş gazeteciden oluşan jürinin değerlendirmesiyle de uluslararası basın ödülü verilecek.
Festival programı şöyle:
‘Forever Young’ seçkisi
“Adolescentes” – Sébastien Lifshitz
“You Deserve a Lover” – Hafsia Herzi
“Intermission” – Anthony Lemaitre
“First Goodbyes” – Mathilde Profit
‘Crazy Loving Families’ seçkisi
“Enormous” – Sophie Letourneur
“Felicità” – Bruno Merle
“Just Kids” – Christophe Blanc
“Nuclear Family” – Faustine Crespy
“Sole Mio” – Maxime Roy
‘True Heroines’ seçkisi
“Camille” – Boris Lojkine
“Kuessipan” – Myriam Verreault
“Working Girls” – Frédéric Fonteyne ve Anne Paulicevich
“Blue Fear” – Marie Jacotey ve Lola Halifa-Legrand
“Not a Word” – Élodie Wallace
‘French Ghost Stories’ seçkisi
“Orpheé” – Jean Cocteau
“Burning Ghost” – Stéphane Batut
“Empty Places” – Geoffroy de Crécy
“Life of the Dead” – Arnaud Desplechin
‘On the Road’ seçkisi
“Heroes Don’t Die” – Aude Léa Rapin
“Josep” – Aurel
“Mutts” – Halima Ouardiri
‘Love is Love’ seçkisi
“Madame” – Stéphane Riethauser
“Beauty Boys” – Florent Gouëlou
“Friend of a Friend” – Zachary Zezima
“Miss Chazelles” – Thomas Vernay
‘Kids Corner’ seçkisi
“Dalia’s World” – Javier Navarro Avilés
“The Kindergarten Show” – Loïc Bruyère
“Maestro” – Illogic
“o28” – Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand, Robin Merle ve Fabien Meyran
“A Lynx in the Town” – Nina Bisiarina
‘New Horizons’ seçkisi
“Odyssey 1.4.9” – François Vautier
“Recoding Entropia” – François Vautier
“Saturnism” – Mihai Grecu
Uluslararası jüri
Kanadalı oyuncu ve yönetmen Monia Chokri
Kolombiyalı yönetmen ve yapımcı Franco Lolli
Cezayir kökenli Fransalı yönetmen Mounia Meddour
2020’de Notturno ile adından söz ettiren İtalyalı yönetmen Gianfranco Rosi
Annesi Agnès Varda’nın filmlerinde yapımcı olarak da görev alan kostüm tasarımcısı Rosalie Varda.
Uluslararası basın jürisi
Susanne Burg, Almanya – Deutschlandfunk Kultur
Robbie Eksiel, Yunanistan: www.flix.gr
Zouhour Harbaoui, Tunus
Katie Parker, Yeni Zelanda
Daria Porycka, Polonya – Polish Press Agency
Clarence Tsui, Hong Kong: Hong Kong’daki Broadway Cinematheque’in Direktörü
Veronika K. Zajdela, Slovenya – RTV SLO
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