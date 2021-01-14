Güncel Fransız sinemasından örnekler My French Film Festivali’nde

14 Ocak 2021 Perşembe, 09:56

Genç yönetmenlere adanmış ilk frankofon çevrimiçi film festivali olan My French Film Festivali, 15 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalde yer alan filmlerin tamamı MyFrenchFilmFestival.com adresinden, kısa metrajlı yapımlar ise festivalin Facebook sayfası ve YouTube kanalından ücretsiz izlenebilecek.

Festivalde Fransız, Belçika, Kanada ve İsviçre yapımı kısa ve uzun metraj filmlerden ve VR projelerinden oluşan 33 yapım, “Forever Young”, “Crazy Loving Families”, “True Heroines”, “French Ghost Stories”, “On the road” ve “Love is Love” gibi başlıklarda gösterilecek. Çocuklar için ayrılan programda ise beş kısa metrajlı sessiz animasyona yer verilecek.

Ayrıca bu yılki “French Ghost Stories” seçkisinde iki kült yapım, “Orphée” ve “La Vie des mort” izleyiciyle buluşacak.

Filmlerin tamamı Fransızca ve İngilizce altyazılı olarak, dört film de Türkçe altyazı seçeneği ile gösterilecek.

Filmler izleyici tarafından puanlanacak ve yorumlanacak. En yüksek puanı alan uzun metrajlı ve kısa metrajlı filmler izleyici ödülünün sahibi olacak. Yabancı sinemacılardan oluşan uluslararası bir jüri tarafından jüri ödülü, beş gazeteciden oluşan jürinin değerlendirmesiyle de uluslararası basın ödülü verilecek.

Festival programı şöyle:

‘Forever Young’ seçkisi

“Adolescentes” – Sébastien Lifshitz

“You Deserve a Lover” – Hafsia Herzi

“Intermission” – Anthony Lemaitre

“First Goodbyes” – Mathilde Profit

‘Crazy Loving Families’ seçkisi

“Enormous” – Sophie Letourneur

“Felicità” – Bruno Merle

“Just Kids” – Christophe Blanc

“Nuclear Family” – Faustine Crespy

“Sole Mio” – Maxime Roy

‘True Heroines’ seçkisi

“Camille” – Boris Lojkine

“Kuessipan” – Myriam Verreault

“Working Girls” – Frédéric Fonteyne ve Anne Paulicevich

“Blue Fear” – Marie Jacotey ve Lola Halifa-Legrand

“Not a Word” – Élodie Wallace

‘French Ghost Stories’ seçkisi

“Orpheé” – Jean Cocteau

“Burning Ghost” – Stéphane Batut

“Empty Places” – Geoffroy de Crécy

“Life of the Dead” – Arnaud Desplechin

‘On the Road’ seçkisi

“Heroes Don’t Die” – Aude Léa Rapin

“Josep” – Aurel

“Mutts” – Halima Ouardiri

‘Love is Love’ seçkisi

“Madame” – Stéphane Riethauser

“Beauty Boys” – Florent Gouëlou

“Friend of a Friend” – Zachary Zezima

“Miss Chazelles” – Thomas Vernay

‘Kids Corner’ seçkisi

“Dalia’s World” – Javier Navarro Avilés

“The Kindergarten Show” – Loïc Bruyère

“Maestro” – Illogic

“o28” – Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand, Robin Merle ve Fabien Meyran

“A Lynx in the Town” – Nina Bisiarina

‘New Horizons’ seçkisi

“Odyssey 1.4.9” – François Vautier

“Recoding Entropia” – François Vautier

“Saturnism” – Mihai Grecu

Uluslararası jüri

Kanadalı oyuncu ve yönetmen Monia Chokri

Kolombiyalı yönetmen ve yapımcı Franco Lolli

Cezayir kökenli Fransalı yönetmen Mounia Meddour

2020’de Notturno ile adından söz ettiren İtalyalı yönetmen Gianfranco Rosi

Annesi Agnès Varda’nın filmlerinde yapımcı olarak da görev alan kostüm tasarımcısı Rosalie Varda.

Uluslararası basın jürisi

Susanne Burg, Almanya – Deutschlandfunk Kultur

Robbie Eksiel, Yunanistan: www.flix.gr

Zouhour Harbaoui, Tunus

Katie Parker, Yeni Zelanda

Daria Porycka, Polonya – Polish Press Agency

Clarence Tsui, Hong Kong: Hong Kong’daki Broadway Cinematheque’in Direktörü

Veronika K. Zajdela, Slovenya – RTV SLO