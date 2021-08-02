Gündoğmuş'ta son durum: İlçe tahliye ediliyor! Muhittin Böcek'in yardım çağrısı

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:31

Son dakika gelişmesi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınları, komşu ilçe olan Gündoğmuş'un mahallelerine ulaştı.

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra rüzgarın da etkisiyle Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı.

İLÇE MERKEZİ BOŞALTILIYOR

Alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için ilçe merkezinin tedbir amaçlı boşaltılmasına yönelik cami hoplöründen anonslar yapıldı. Bölgede görev yapan jandarma ve polis ekipleri de tahliyelerin hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için çaba sarf ediyor.

BAŞKAN'IN YARDIM ÇIĞLIĞI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Twitter'daki hesabı üzerinden yaptığı canlı yayınla "yardım" çağrısında bulundu. Böcek, "Yangın şehire indi. Ne olur buraya uçak, helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum; yanıyor insanlar" ifadelerini kullandı.