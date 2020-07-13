Güney Afrika lideri Nelson Mandela'nın kızı Zindzi Mandela hayatını kaybetti
Güney Afrika'da ırk ayrımcılığına dayalı apartheid rejimine karşı verdiği mücadeleyle adı duyulan Nelson Mandela'nın kızı Zindzi Mandela, 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Nelson Mandela ile ikinci eşi Winnie Madikizela’dan dünyaya gelen kızları Zindzi Mandela, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Johannesburg’ta hayata gözlerini yumdu.
Güney Afrika’nın Danimarka Büyükelçiliği görevini yürüten Zindzi Mandela’nın ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yayınlanmadı. Aile üyeleri Mandela'nın vefatını teyit etti.
Zindzi Mandela
Eski Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nelson Mandela da 5 Aralık 2013’te yaşamını yitirmişti.
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